Arisa ha annunciato, in questi minuti, il nuovo singolo “Psyco“, fuori a partire dalla mezzanotte di venerdì 9 luglio 2021. Un pezzo che la stessa cantante ha svelato via Instagram con la cover ufficiale. Dalle anticipazioni, si tratta di un brano movimento, con lo scopo esplicito di scatenarsi e ballare. Siamo lontani, quindi, dalle due precedenti canzoni dell’artista, “Potevi fare di più”, in gara al Festival di Sanremo 2021, e “Ortica”, rilasciata un paio di mesi fa.

Ecco le parole di Arisa via social:

Questa è la copertina di #PSYCO.

A mezzanotte fuori ovunque. PSYCO È UN BRANO CHE MI RACCONTA SENZA FILTRI, NELLA MIA UMANITÀ IMPERFETTA MA DECISA A PRENDERSI TUTTO QUELLO CHE LE SPETTA, IL MIO CUORE CONVALESCENTE E INCEROTTATO

“s’è rutt o’ c..Z e’ chiagn semb”

(Si è scocciato di piangere sempre #napolidocet ) VOGLIO BALLARE. Spero anche VOI. Link in bio per pre save… 🔜🔜🔜🍰 GRAZIE VITA❤️ e grazie a tutte Le persone che sostengono la mia musica e la mia comunicazione. Credo nella libertà di essere se stessi. Io non sono regolare ma chi lo è? Io mi vado bene così #nessunomipuògiudicare ….Anche tu. Credi in te stesso, valorizzati. Non fare mai male a nessuno e dai il massimo per spaccare sempre. Supera te stesso senza inutili invidie verso gli altri

#camaronnataccumpagna 🙏🤝

Ovviamente vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.

Arisa, nelle prossime settimane, sarà in concerto con il suo “Ortica Special Tour”. Ecco le date in calendario:

venerdì 30 luglio – Ladispoli (Roma), Bosco di Palo

domenica 1 agosto – Partanna (Trapani), Anfiteatro

lunedì 2 agosto – Zafferana Etnea (Catania), Anfiteatro Comunale

martedì 3 agosto – Enna, Castello di Lombardia

venerdì 6 agosto – Travo (Piacenza), Parco Archeologico

mercoledì 11 agosto – Porto Sant’Elpidio (Fermo), Arena Orfeo Serafini

martedì 17 agosto – Reggio Calabria, Arena Alberto Neri

giovedì 26 agosto – Castel di Sangro (L’Aquila), Piazza Plebiscito

venerdì 27 agosto – Ostuni (Brindisi), Foro Boario.