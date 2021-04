Ortica è il nuovo singolo di Arisa, uscito a distanza di un paio di mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Potevi fare di più”.

Scritta da Arisa e prodotta con il Maestro Adriano Pennino, “Ortica” è una canzone che parla d’amore attraverso un intimo e poetico testo in napoletano e in italiano. Un amore intenso che quando finisce si lascia dietro un dolore che ricorda il bruciore provocato dal contatto con le foglie dell’ortica.

Queste le parole della cantante nel parlare del suo nuovo singolo:

“Ortica è una canzone che parla d’amore, quello vero che quando finisce brucia. Quand’ero piccola una volta sono caduta in un cespuglio di ortiche. La sensazione che ho provato è ancora viva dentro di me e si ripropone ogni volta che l’amore si rompe, ogni volta che ho paura, ogni volta che mi sento fraintesa come donna ed essere umano. L’ortica ha un odore dolce, le foglie dell’ortica hanno una forma che ricorda molto l’organo sessuale femminile, ricoperto di peli. Quando questi peli si spezzano però, emanano un odore acido e da questi fuoriesce una sostanza urticante. Un po’ come diventiamo noi quando ci accorgiamo di non essere amate abbastanza, un po’ come ci trattano quando non ci amano più.”

Qui sotto audio e testo di Ortica di Arisa.

Pecché me ritt si

Saglienn a casa mia

Pecchè me ritt amore ti vorrò per sempre

solo a te per sempre

E poi sei andato via

Riciv vita mij

Ma solamente adesso so che era tutt bucia

E c’aggia crer che è finito e punto come passa un mal di testa

Fors stev sul je

Pur stanotte chiur a chiav tutt e port

ca nisciuno madda sendere

Chiagnere pe te

Faccia cuntenta

se cu ess pass o tiempo

te fa vivere o è pesante

comm e ritt a me

Sorridi, nun rirere e parla e taci

Amore bello quanto mi piaci

se solo quando voglio mi baci

(E pure nun vai buon)

Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse sul na sfida

Trattata come fosse un’ortica

E po non t’aggio visto cchiu

Sto cor lo hai rubato tu

E mo non so cchiu je

Vulesse sul rorm p scurdarme e sto addio

Me scaicquo a facc annand o specchio e dico tutt appost

ma indo o cor che tengo o saccio sul je

Pur stanotte aggio sbarrat tutt e port

che nisciuno madda sendere

Chiagnere pe te

Sorridi non ridere parla e taci

Amore bello quanto mi piaci

Se solo quando voglio mi baci

E pur nun vai buon

Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse sul na sfida

Trattata come fosse un’ortica

E po non c’aggio vist cchiu

Sto cor l’hai rubato tu

Dimmi e mi hai detto torno a casa a fatica

Pensavo fosse sul na sfida

Trattata come fosse un’ortica

E poi non ciaggio vist cchiu

Sto cor lo hai rubato tu

E poi non t’aggio vist più