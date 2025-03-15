Nella puntata di “The Voice Senior 2025“, Arisa e Loredana Bertè hanno interpretato – insieme – l’eterna “Minuetto”, brano di Mia Martini pubblicato nel maggio 1973. Il pezzo è stato scritto da Franco Califano e Dario Baldan Bembo ed è il 45 giri più venduto nella carriera della cantante, un grande successo di quell’estate.

Potete cliccare qui per vedere l’esibizione integrale di Minuetto interpretata dalle due cantanti.

È un’incognita ogni sera mia

Un’attesa, pari a un’agonia

Troppe volte vorrei dirti “no”

E poi ti vedo e tanta forza non ce l’ho

Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no

Le mani tue, strumenti su di me,

Che dirigi da maestro esperto quale sei

E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai

Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi

Tanto sai che quassù male che ti vada avrai

Tutta me, se ti andrà per una notte

Na, na, na

Na, na, na, na

Na, na, na, na, na

E cresce sempre più la solitudine

Nei grandi vuoti che mi lasci tu

Rinnegare una passione no

Ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così

Tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te, eh

Troppo cara la felicità per la mia ingenuità

Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore

Sono sempre tua, quando vuoi, nelle notti più che mai

Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi

Tanto sai che quassù, male che ti vada avrai

Tutta me, se ti andrà, per una notte, sono tua

La notte a casa mia, sono tua, sono mille volte tua

E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai

Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu

Il resto di una gioventù che ormai non ho più

E continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia

Ora ammetto che la colpa forse è solo mia

Avrei dovuto perderti, invece ti ho cercato

Io non so l’amore vero che sorriso ha

Pensieri vanno e vengono, la vita è così

Minuetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai

Pensieri vanno e vengono, la vita è così

Na, na, na

La mia mente non si ferma mai

Io non so l’amore vero che sorriso ha

Pensieri vanno e vengono, la vita è così

Minuetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai

Io non so l’amore vero che sorriso ha