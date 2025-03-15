Arisa e Loredana Bertè incantano con “Minuetto” a The Voice Senior 2025 (video)
Nella puntata di venerdì 14 marzo, Arisa ha duettato con Loredena Bertè nell’indimenticabile “Minuetto” di Mia Martini
Nella puntata di “The Voice Senior 2025“, Arisa e Loredana Bertè hanno interpretato – insieme – l’eterna “Minuetto”, brano di Mia Martini pubblicato nel maggio 1973. Il pezzo è stato scritto da Franco Califano e Dario Baldan Bembo ed è il 45 giri più venduto nella carriera della cantante, un grande successo di quell’estate.
Potete cliccare qui per vedere l’esibizione integrale di Minuetto interpretata dalle due cantanti.
Il testo di Minuetto di Mia Martini
È un’incognita ogni sera mia
Un’attesa, pari a un’agonia
Troppe volte vorrei dirti “no”
E poi ti vedo e tanta forza non ce l’ho
Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no
Le mani tue, strumenti su di me,
Che dirigi da maestro esperto quale sei
E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai
Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi
Tanto sai che quassù male che ti vada avrai
Tutta me, se ti andrà per una notte
Na, na, na
Na, na, na, na
Na, na, na, na, na
E cresce sempre più la solitudine
Nei grandi vuoti che mi lasci tu
Rinnegare una passione no
Ma non posso dirti sempre sì e sentirmi piccola così
Tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te, eh
Troppo cara la felicità per la mia ingenuità
Continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore
Sono sempre tua, quando vuoi, nelle notti più che mai
Dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi
Tanto sai che quassù, male che ti vada avrai
Tutta me, se ti andrà, per una notte, sono tua
La notte a casa mia, sono tua, sono mille volte tua
E la vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai
Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu
Il resto di una gioventù che ormai non ho più
E continuo sulla stessa via, sempre ubriaca di malinconia
Ora ammetto che la colpa forse è solo mia
Avrei dovuto perderti, invece ti ho cercato
Io non so l’amore vero che sorriso ha
Pensieri vanno e vengono, la vita è così
Minuetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai
Pensieri vanno e vengono, la vita è così
Na, na, na
La mia mente non si ferma mai
Io non so l’amore vero che sorriso ha
Pensieri vanno e vengono, la vita è così
Minuetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai
Io non so l’amore vero che sorriso ha