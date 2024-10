Canta ancora è una canzone incisa da Arisa per il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa“, prodotta dalla stessa artista insieme a Gioni Barbera. Una pellicola tratta da un drammatico caso di cronaca che ancora oggi deve farci riflettere e pensare:

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “CANTA ANCORA” DI ARISA.

Ecco il testo di “Canta ancora” di Arisa.

Non è l’aurora, è solo il fumo del caffè

Sei bella ancora, ricorda di pensare a te

Nei giorni strani, in quelli in cui non credi più

Nelle tue mani c’è ancora quel calore che

Non riesce più a sentire quell’uomo che no sa più dire: “Sì”

Ricordo ancora il cielo di domenica

E la tua gonna legarsi con la musica

Cantavi sempre, perché non me la canti più

Quella canzone dolce per farmi addormentare?

Canta, canta ancora, che io non mi stanco

Canta fino a quando viene sera

Da qui all’eternità

E se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi

Con una mano solleverei le pene che tu hai

E ti proteggerei per sempre

Perché senza di te non sono niente

Perché a me basta che tu sia qui accanto a me

Tu che mi hai dato tutto

Tu che sei quella parte di me che si unisce al cielo

Sei bella ancora, ti oscurano le lacrime

Anche se a volte il sole torna a splendere

Sul tuo sorriso dimesso e malinconico

Perché quel viso stanco è della donna che più amo al mondo

Canta fino a quando viene sera

Da qui all’eternità

E se potessi io sarei lo scrigno dei pensieri tuoi

Con una mano solleverei le pene che tu hai

E ti proteggerei per sempre

Perché senza di te non sono niente

Perché a me basta che tu sia qui accanto a me

Tu che mi hai dato tutto

Tu che sei quella parte di me che si unisce al cielo

Non è l’aurora, è solo il fumo del caffè