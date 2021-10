Sono bastati appena 21 secondi in un breve video caricato su Twitter per creare entusiasmo e alte aspettative. Parliamo del ritorno di Adele, con il nuovo singolo “Easy on me“, annunciato con un teaser caricato a sorpresa via social. Nei giorni scorsi, in diverse città del mondo, era apparsa la scritta luminosa “30”, indicato come titolo del prossimo album della cantante. Ed ecco l’ufficialità del suo comeback: Easy on me sarà disponibile dal 15 ottobre prossimo.

La pop star ha pubblicato una breve clip in bianco e nero di 21 secondi, che la mostra mentre inserisce una cassetta con il titolo della canzone, Easy On Me, in un’autoradio. Ed ecco partire circa 13 secondi dell’introduzione al pianoforte strumentale della canzone. L’attesa e la curiosità è talmente alta da portare a questo risultato: il video è stato visto cinque milioni di volte nella prima ora su Twitter e Instagram.

Il video è stato diretto dal regista del Xavier Dolan, che in precedenza lavorato con la cantante inglese per il successo di Hello. Il video del 2015 ha ora più di 3 miliardi di visualizzazioni.

30, il nuovo album di Adele

30 sarà il quarto disco di Adele dopo 19, 21 e 25.

Basandoci sui dati resi noti nel 2015, la cantante aveva venduto in tutto il mondo circa 40 milioni di album e oltre 50 milioni di singoli. E nella sua carriera può già vantare un premio Oscar, conquistato nel 2013, grazie alla vittoria nella categoria per la migliore canzone con Skyfall, tratta dall’omonimo film della saga di James Bond.

25 è l’ultimo lavoro della cantante pubblicato, ad oggi, e risale al novembre 2015. Ai tempi, il record delle prevendite fu assoluto con 500.000 ordinazioni solo negli Stati Uniti. Dal disco, dopo Hello, vennero rilasciati altri singolo: When We Were Young, uscito a gennaio 2016, Send My Love (to Your New Lover) e Water Under the Bridge.

Non è stata ancora resa nota la data ufficiale di pubblicazione del suo nuovo disco. Alcun rumors parlavano del 5 novembre ma il ritorno degli ABBA potrebbe aver costretto l’artista a spostare e posticipare il rilascio dell’album.