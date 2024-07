“Milano Testarossa” è il nuovo singolo di Artie 5ive che vede la collaborazione di Guè. Questo singolo arriva dopo la certificazione Platino di “00” e dopo una serie di recenti feat importanti: quello con Ghali nel singolo “Weekend”, presente nel nuovo album di Sadturs & KIID “No Regular Music Deluxe”, e quello con ANNA in “I LOVE IT”, contenuto nell’album della rapper.

“MilanoTestarossa” è un omaggio alla città a cui è intitolata e, andando contro le tendenze musicali estive, si presenta molto rap e capace di unire il suono classico a quello di Artie, caratterizzato da un mix tra la scuola drill di Detroit, barre dritte, testi espliciti ma anche messaggi positivi. Collaborare con Guè per Artie è stato come realizzare un sogno: quello di collaborare con il padrino del rap italiano e il simbolo della musica rap di Milano.

Il video, che potete vedere cliccando qui, per la regia di The Hills, Gianmarco Boscariol e Davide Piras, è stato girato tra le vie più conosciute della città meneghina e vede Artie indossare la maglia del Milan firmata da Marcello Pipitone, designer d’avanguardia capace di unire moda e sport.

Ecco il testo della canzone “Milano Testarossa” di Artie 5ive e Guè.

Giriamo a Milano, giriamo a Milano

Testarossa, G-U-È

Con il vetro basso (5ive)

E la bandana rossa, rossa

Ddusi mi dà un beat, lo prometto, glielo fu–

Giriamo a Milano, a Milano

Sopra un Testarossa, Testarossa

Con il vetro basso, con il vetro basso

E la bandana rossa, la bandana rossa, rossa

Giriamo a Milano con il vetro basso

Sedile passeggero, lei mi pompa il basso (Ah, ah, ah)

Vetro nero, è troppo brava, giuro, l’Urus la crasho (Uh)

Nove per ventuno, buca l’intestino crasso (Ah)

Siedo questi rapper, pregano sulle ginocchia (Ah-ah)

Poi porto mia figlia ai giardinetti di Bicocca

La G è pure money come le Jordan Retro

La G è pure white, non è un pacco di Mentos (Ah-ah)

Con la maglia di Diego, me la sucano in synchro

Scopo, indosso e scrivo solo pezzi di archivio (Oh)

Non prendo pizze al metro (Nah), ma solo pizze all’etto (Seh)

‘Sti rapper piscialetto, al polso il tuo recording

Uno per i soldi, due per i soldi (Ahah)

Giriamo a Milano, a Milano

Sopra un Testarossa, Testarossa

Con il vetro basso, con il vetro basso

E la bandana rossa, la bandana rossa, rossa

Giriamo a Milano con il vetro basso

Le mani in faccia se non fai il bravo

Prendo una birra nel bar all’angolo

Tato in impennata si fa tutto quanto il viale contromano, eh

Big city life, sono outside con i city boy

Ferrari style, my life sembra un videogioco

Partner in crime, io e lei come Bonnie e Clyde

Bomboclaat, lei ti ha tradito, ma tu non lo sai

Hennessy sembra benzina dentro la mia cup

Bango le bih nel club, sono io il north side

Porto Bicocca in cielo, sono Elon Musk

Nella mia suite d’hotel porta Blanc de Blanc

Spendo in Monte Napo’ (Almeno un palo)

Sto con G Pequeno (Con G Pequeno)

Con il vetro basso (Senza il tettuccio)

Mostro il dito medio (Vai a fare in culo)

Giriamo a Milano, a Milano

Sopra un Testarossa, Testarossa

Con il vetro basso, con il vetro basso

E la bandana rossa, la bandana rossa, rossa

Gang shit, giro per Milano, sembra Memphis

Sono con i gangsters e le baddies

Rapine in pieno giorno, ti sembra uno scherzo, una candid

Ma è la vita vera, non è wrestling

Tienici la porta se esci

Versaci del cognac, del brandy

Ti do le mie chiavi, parcheggia

Cinque stelle e G Pequeno