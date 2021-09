Di certo sappiamo una cosa, ad oggi: il ritorno degli ABBA è ufficiale, con due nuovi singoli appena rilasciati e un disco di 10 inediti disponibile dal 5 novembre 2021. La conferenza stampa di inizio settembre ha confermato i rumors (inclusi i concerti virtuali con gli ABBA-tar) e l’hype è altissimo dopo quasi 40 anni di assenza dalle scene. In queste ore, però, il The Sun ha riportato un’altra indiscrezione che riguarderebbe un possibile ‘scontro’ nelle classifiche. Adele, da mesi attesa con il nuovo progetto discografico, pubblicherà il nuovo album il 5 novembre, lo stesso giorno del comeback della band?

“Anche Adele aveva fissato quella data per far uscire il suo quarto album ancora senza titolo”

Se la notizia sarà confermata, si parla già di un reboot della rivalità tra Blur e Oasis negli anni ’90, nelle vendite.

Una fonte ha detto a The Sun:

“Le date di uscita sono pianificate con cura e le etichette discografiche di solito parlano tra loro per evitare che i grandi artisti escano lo stesso giorno. Ma i nuovi album di Abba e Adele sono stati entrambi segreti così gelosamente custoditi che quelle conversazioni non sono avvenute. Non è facile spostare semplicemente le date di uscita perché ci sono apparizioni televisive, uscite di singoli e campagne importanti tutte impostate. Se si affrontano testa a testa, le cifre delle vendite dei dischi saranno assolutamente enormi e non si sa chi ne uscirà vittorioso“

Tra i rumors legati agli ABBA, pare che dal nuovo disco – che includerà 10 tracce– sarà rilasciato un singolo ulteriore, pensato appositamente per riuscire da conquistare la famigerata prima posizione di Natale, nella classifica Uk.

Per quanto riguarda Adele, non si hanno notizie ufficiali sulla pubblicazione del nuovo singolo e del disco. L’ultimo suo progetto risale al 2015.

I rumors del The Sun verranno confermati? Davvero ci sarà questo annunciato testa a testa? Il rischio di tamponarsi le vendite a vicenda è alto, difficilmente Adele rischierà di ritornare in scena con un disco e scontrarsi con una band internazionale come gli ABBA. Dopo anni di attesa, perché bruciarsi così un comeback?