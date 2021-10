Adele, Ultimo e Vasco Rossi. Loro tre, venerdì scorso, hanno rilasciato i nuovi singoli: Easy on me, Niente e Siamo qui. Tre pezzi attesissimi dal pubblico italiano. Se Adele tornava dopo anni di assenza e c’era un’aspettative altissima e una grande curiosità in merito al suo comeback, anche Ultimo aveva entusiasmato i fan annunciato il rilascio del suo primo inedito -dopo anni- ad anticipare l’album “Solo”. E Vasco, a sua volta, è una leggenda, una garanzia di successo e affetto da parte dei milioni di fan. C’era molta curiosità, per capire chi dei tre avrebbe avuto avuto la meglio nella classifica Fimi, uscita proprio adesso. E le sorprese non mancano…

Se Easy on me ha facilmente agguantato il primo posto della chart, sorprende il risultato inferiore alle aspettative del debutto di Ultimo e Vasco Rossi. Parliamo solo di canzoni, non del disco, ed è sicuramente solo la prima settimana. C’è tempo per eventuali risalite nei piani alti ma, ad oggi, Ultimo ha debuttato al nono gradino con “Niente” mentre Vasco Rossi solamente alla 32 con “Siamo qui“. Cambierà qualcosa fra sette giorni?

Basti pensare che Sfera Ebbasta, con Uhlala ha comodamente conquistato la medaglia di bronzo, facendo il suo esordio in terza posizione. Stabile alla 2 Salmo con Kumite e Madame (insieme a Sfera Ebbasta) con Tu mi hai capito al quarto posto. Altro ingresso di Sfera alla 7 con “Triste”. Scende dalla 8 alla 16 Fedez con “Meglio del cinema”, la canzone dedicata alla moglie, Chiara Ferragni.

Calo importante anche per Mammamia dei Maneskin che lasciano la posizione 8 per scivolare alla 26 in soli sette giorni.

Tra i concorrenti di Amici, segnaliamo LDA che fa il suo debutto nella classifica Fimi con “Quello che fa male“ alla posizione 42. Solamente alla 99, invece, Albe con la sua Millevoci, seguito dal compagno di avventura, Alex, alla 100 con “Sogni al cielo“.