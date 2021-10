Easy on me di Adele è già record di streaming e ai primi posti su iTunes.

Il primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo disco, 30, ha ufficialmente infranto ogni record su Spotify per il maggior numero di stream in un solo giorno, in meno di 24 ore dalla sua uscita. Lo ha annunciato ufficialmente il servizio di streaming. Spotify alcune ore fa, senza ancora specificare il numero esatto di stream che la canzone ha accumulato. Ma l’account Twitter Charts Data ha scritto che “Easy on Me” e “Butter” dei BTS ora condividono i due maggiori conteggi di streaming in un giorno di Spotify, con circa 20 milioni ciascuno. Pochi minuti fa, i dati esatti: il pezzo è salito al primo gradino della classifica mondiale di Spotify con 19 ,749,000 streams, il miglior risultato di sempre. Stesso traguardo ottenuto anche per Amazon Music.

Il brano, uscito direttamente insieme al video, in poche ore dal rilascio aveva collezionato 36 milioni di visualizzazioni ed è arrivato anche in cima alla classifica iTunes degli Stati Uniti. In circa tre minuti dalla pubblicazione della canzone, in Usa, aveva già scalato la vetta della chart.

E’ suo anche il numero 1 nella “Apple Music singles chart” mondiale.

Questi i primi entusiasmanti dati sull’atteso comeback di Adele che pubblicherà il nuovo disco -30– a partire dal 19 novembre 2021: