Bad Boy è il nuovo singolo di Finesse, talentuoso producer multiplatino nominato ai Grammy che torna con un brano al fianco di tre grandi nomi del rap italiano: Shiva, Capo Plaza e AVA. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e arriva dopo il grandissimo successo di Gelosa feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, la super hit pubblicata a febbraio 2023, primo singolo ufficiale di Finesse, che ha conquistato 5 dischi di Platino, con oltre 125,7 milioni di stream solo su Spotify.

Dopo un primo annuncio in cui Finesse ha svelato soltanto il titolo del singolo e la sua data d’uscita, lasciando il mistero sui featuring del pezzo e invitando i fan ad indovinarli prima del giorno della release, in questi giorni l’artista e producer ha voluto rivelare i volti degli artisti che lo accompagneranno in BAD BOY attraverso diversi spoiler su Instagram, cominciando da Capo Plaza, per poi presentare AVA e Shiva.

Il produttore è riuscito a riunire Shiva e Capo Plaza, a distanza di 5 anni dal loro ultimo feat, e coinvolge anche AVA. Caratterizzato da un beat dalle sfumature latinoamericane, il brano racconta di un amore complicato in cui lei è tanto bella quanto lui è un bad boy.

Clicca qui per ascoltare la canzone su YouTube.

Ecco il testo di “Bad Boy” di Finesse feat. Shiva, Capo Plaza e AVA.

Quando appare il nome tuo sul cellphone

Giuro che arrivo adesso, lo giuro, mami

Pensare che in tutto l’universo

Mi sono proprio perso tra le tue mani

Io e i miei amici quella sera siamo usciti fuori (Uh-ah)

Per dimenticar la fama e questi riflettori (Uh-eh)

Le tue amiche su di me han brutte opinioni (No)

E si è scottata dalle tue passate relazioni (No, no, no)

Sembri fredda come un drink, come il tempo invernale (Uh-ah)

Sei bella, pensa quanto è geloso tuo padre (Ah)

Sei così piena di curve, le vorrei guidare (Ah)

Senza protezione e senza far rumore (Cash)

Nel mio bicchiere acqua santa, santa

L’ho sporcato con la Fanta, Fanta, yeah (Uh-ah, yeah)

Dopo di te non ho mai pensato a un’altra

Stavo all’inferno a trecentosessanta (Cash)

Dammi un modo, sì, per calmarmi

Un posto in mezzo ai più grandi

Fumando e facendo sesso

E poi viceversa fino alle tre

Quando appare il nome tuo sul cellphone

Giuro che arrivo adesso, lo giuro, mami (Uh, yeah)

Pensare che in tutto l’universo

Mi sono proprio perso tra le tue mani (Yeah)

Sei cattiva soltanto di sera

Dentro una tutina leggera

A me dici: “Non è importante

Guardi le altre”, ti prendi male (Ah-ah)

Baby, so, vuoi un vero bad boy (Bad boy)

Qualcosa di vero tra noi

Come guardano ‘sti avvoltoi (Ah-ah)

I miei occhi parlano ai tuoi

E ‘sto amore, sì, è bellissimo e bastardo

Ma, giuro, ci rimango, spiega le ali (Yeah, yeah)

Ora ho un solo colpo, baby e, no, non sbaglio

L’inferno è così caldo, trecento gradi

E sta arrivando la sera e scendi più giù

Ora so, sei sincera, nel fuoco for you (For you)

Lacrime sopra l’asfalto, la pioggia è di passaggio

Prova a volare in alto e non sprofondare

Baby sei così difficile da decifrare (Yeah), da replicare

Timida, ma perspicace (Yeah)

Amare, sì, è così difficile, è facile odiare

Mille pare’, baby fammi respirare

Quando appare il nome tuo sul cellphone

Giuro che arrivo adesso, lo giuro, mami (Uh, yeah)

Pensare che in tutto l’universo

Mi sono proprio perso tra le tue mani (Yeah)

Sei cattiva soltanto di sera

Dentro una tutina leggera

A me dici: “Non è importante

Guardi le altre”, ti prendi male (Ah-ah)

Quando appare il nome tuo sul cellphone

Giuro che arrivo adesso

Pensare che in tutto l’universo

Mi sono proprio perso