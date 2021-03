I Maneskin hanno vinto il Festival di Sanremo 2021.

La band esplosa grazie alla loro partecipazione a X Factor, si è presentata sul palco con un brano rock molto potente e radiofonico, sempre accompagnato da esibizioni convincenti e curate nei minimi dettagli. Una canzone non semplice da eseguire e suonare ma sempre impeccabile, durante i live eseguiti.

Abbiamo intervistato i Maneskin proprio poco prima della finale, dopo che la Sala Stampa li aveva posizionati al secondo posto, permettendogli di arrivare fino al quinto posto nella classifica generale. E proprio da questo risultato eravamo partiti, per chiedere loro le sensazioni ed emozioni sul palco dell’Ariston:

“Non ce lo aspettavamo, no, detto sinceramente (ride) E’ stata una super sorpresa, molto bello, ci ha fatto scalare diversi posti nella classifica generale. Questo è importante motivo di soddisfazione ma passa in secondo piano rispetto a quello che stiamo facendo qua e il nostro obiettivo qui. Abbiamo deciso di partecipare con questo pezzo per dare la dimostrazione -un po’ presuntuosamente (sorride) – che questo tipo di musica e sonorità non deve essere relegato alle nicchie o a piccoli club marci ma si può portare anche su palchi televisivi molto importanti, appunto come quello del Festival. Più che della classifica interna ci stiamo stupendo e riempendo d’orgoglio per quella che è la risposta all’esterno Ci sembra che il nuovo pubblico che abbiamo raggiunto grazie al Festival sia molto incuriosito da quello che stiamo facendo. Questo è solo che positivo. Mentre il nostro pubblico, che già è preesistente è molto entusiasta di questa metamorfosi e cambiamento che stiamo mettendo in atto”

E avevano confermato il loro obiettivo principale:

E’ proprio il nostro obiettivo, puntiamo molto sull’identità del gruppo e di quella che è il singolo. Non vogliamo cadere nel tranello molto italian del cantante davanti a tutti e i musicisti in secondo piano. Non è assolutamente così, noi siamo i Maneskin per ogni elemento all’interno della band e ognuno di noi fa la differenza. Per noi è molto importante portare avanti l’identità di ognuno di pari passo con quella della band.

1

Qui sopra il video intervista ai Maneskin.