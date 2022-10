Il tour di Cesare Cremonini negli stadi è stato un successo senza precedenti e il cantautore bolognese, pronto a tornare in tour dal 29 ottobre con una serie di concerti nei teatri italiani, ha deciso di fare un grande regalo a tutti quei fan che non sono riusciti ad assistere al tour negli stadi. Il grande spettacolo messo in piedi da Cesare Cremonini sta per arrivare nelle case di tutti noi grazie a Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola, in uscita il 28 ottobre prossimo e già in pre-ordine.

Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola, il nuovo disco di Cesare Cremonini



Cremonini Live: Stadi 2022 + Imola è il terzo disco live di Cesare Cremonini dopo 1+8+24 pubblicato nel 2006 dopo il Maggese Theatre Tour e dopo Più che logico (Live), rilasciato nel 2015 dopo l’omonimo tour.

Questo terzo disco conterrà i brani estratti dal tour negli stadi 2022 e dal grande concerto del 2 luglio scorso all’Autodromo di Imola, tappa finale e speciale del tour.

Il disco sarà un doppio CD in versione libro brossurato arricchito da un libretto di 48 pagine in cui si potranno riascoltare in versione live tutti i brani dell’ultimo tour estivo e in particolare rituffarsi nella magica notte di Imola. A rendere ancora più unico questo progetto ci sarà una versione inedita di “Stella di mare” in duetto virtuale con Lucio Dalla, registrata e ricantata in studio da Cesare Cremonini per l’occasione.

La tracklist ufficiale del nuovo disco di Cesare Cremonini

Ecco la tracklist completa del doppio disco live di Cesare Cremonini:

Disco 1

Intro La Ragazza Del Futuro Padremadre Il Comico (sai che risate) La Nuova Stella Di Broadway Chimica Colibrì Qualcosa Di Grande Buon Viaggio (share the love) Moonwalk Vieni A Vedere Perchè Le Sei E Ventisei Mondo

Disco 2

Logico #1 Greygoose Stella Di Mare Con Lucio Dalla Lost In The Weekend Ciao Delfini Chiamala Felicità 50 Special Marmellata #25 Poetica Nessuno Vuole Essere Robin Al Telefono Un Giorno Migliore Stella Di Mare (Studio Version) Con Lucio Dalla

