Nicki Minaj torna in Italia dopo nove anni in una data, prodotta da Vivo Concerti, che si terrà mercoledì 3 luglio 2024 a Fiera Milano Live di Milano. All’anagrafe Onika Tanya Mara, meglio conosciuta come Nicki Minaj, inizia la sua carriera nel 2007 come una semplice corista. Nel 2010 pubblica il suo primo album dal titolo “Pink Friday” che diventa disco di Platino in Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Con il secondo lavoro, “Pink Friday: Roma Reloaded”, uscito nel 2012, conquista un altro Platino in Irlanda.

Escono in questo periodo le prime collaborazioni d’eccezione con Eminem in “Roman’s Revenge” e con Drake in “Moment 4 Life”. È nel 2014 che Nicki Minaj diventa un fenomeno veramente internazionale: esce il suo terzo album, “The Pinkprint”, due volte disco di Platino negli USA e Regno Unito.

Nel disco è presente la hit disco d’oro in Italia “Anaconda”. Nel 2018 è invece il momento di “Queen”, il quarto album dell’artista, che riceve due dischi di Platino in Canada e USA. Nel 2023 esce l’attesissimo quinto album intitolato “Pink Friday 2”, da cui viene estratto il singolo “The Last Time I Saw You”.

Sempre del 2023 è il brano “Barbie World” insieme a Ice Spice, contenuto nel disco “Barbie: The Album”, colonna sonora dell’omonimo film. Nicki ha aperto il nuovo anno, durante il quale tornerà a cantare in Italia dopo quasi dieci anni dall’ultimo live nella Penisola, con il singolo “Big Foot”, una diss track in risposta a Megan Thee Stallion, rilasciata sorpresa il 29 gennaio 2024.

La scaletta di Nicki Minaj al Fiera Live Milano, 3 luglio 2024

I’m the Best

Barbie Dangerous

FTCU

Beep Beep

Press Play

Win Again

Big Difference (con passaggi di “Beez in the Trap”)

Pink Birthday

Feeling Myself

Cowgirl

High School

Ganja Burn

Chun-Li

Red Ruby Da Sleeze (contiene passaggi di “Freaks” by French Montana)

Forward From Trini / Black Barbies

Barbie World

Roman’s Revenge

Monster (Ye cover)

Are You Gone Already

Fallin 4 U

Right Thru Me

Save Me

Nicki Hendrix

Last Time I Saw You

Super Freaky Girl

Anaconda

Your Love

Super Bass

The Night Is Still Young

Play Video

Moment 4 Life

Play Video

Starships

Everybody

Il concerto inizierà alle 21.

Sono ancora disponibili biglietti al prezzo di 69 euro per il Posto Unico e 126.50 per la zona Pit. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Fiera Milano Live

Mezzi Pubblici

Da Milano Centrale:

Prendi la linea M2 della metropolitana (verde) in direzione Abbiategrasso/Assago.

Cambia alla fermata Garbagnate e prendi il treno suburbano S5 o S6 in direzione Varese (S5) o Novara (S6).

Scendi alla fermata Rho-Fiera Milano.

Da lì, puoi raggiungere Cargo 1 con una breve camminata o con una navetta se disponibile.

Da Cadorna:

Prendi la linea M1 della metropolitana (rossa) in direzione Rho-Fiera.

Scendi alla fermata Rho-Fiera Milano.

Prosegui come sopra.

In Auto

Da Milano:

Prendi l’autostrada A8 in direzione Varese/Como.

Segui le indicazioni per la A4 in direzione Torino.

Prendi l’uscita per Rho Fiera.

Segui le indicazioni per Cargo 1 una volta uscito dall’autostrada.

Da altre località:

Segui le principali autostrade in direzione Milano (A1, A4, A7, A8, A9).

Una volta arrivato nella tangenziale di Milano, segui le indicazioni per A4 Torino.

Prendi l’uscita per Rho Fiera e segui le indicazioni per Cargo 1.

Parcheggio

Il Fiera Milano Live offre ampie aree di parcheggio. Cerca i cartelli che indicano i parcheggi riservati agli eventi del Cargo 1.