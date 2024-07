Nella data di stasera, 3 luglio 2024, dello Sherwood Festival, si esibiranno i Bad Religion (a partire dalle 22) anticipati da Booze & Glory e da Bull Brigade.

Con più di 150.000 utenti solo nell’ultima edizione, il festival di Sherwood, ogni estate per 30 giorni, trasforma un parcheggio in uno spazio vivo, pulsante, libero, una città dentro la città. Uno degli eventi indipendenti più ricchi di proposta musicale e culturale, dove musica, cultura, sport, socialità e dibattiti si mescolano e si intrecciano per costruire, insieme ai tantissimi collaboratori volontari, qualcosa di speciale e di irriproducibile.

La foresta di Sherwood è uno spazio pubblico vivo e reale dove si tenta di accorciare le distanze tra i punti di vista, cercando di indicare, tra le tante contraddizioni che vive la nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo.

Ecco gli orari delle esibizioni in programma stasera presso il Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova.

18:00 Apertura cancelli e biglietteria

19:00 Apertura area concerto

19:30 Bull Brigade

20:30 Booze & Glory

22:00 Bad Religion

La scaletta dei Bad Religion allo Sherwood Festival 2024

Recipe for Hate

Dearly Beloved

Anesthesia

New Dark Ages

Supersonic

No Control

Fuck You

Only Rain

Damned to Be Free

Candidate

I Want to Conquer the World

Los Angeles Is Burning

Lookin’ In

My Sanity

The Streets of America

Do What You Want

Along the Way

Sorrow

Generator

We’re Only Gonna Die

Fuck Armageddon… This Is Hell

21st Century (Digital Boy)

Punk Rock Song

You

American Jesus

The Boys Are Back in Town (Thin Lizzy cover)

Il concerto dei Bad Religion inizierà alle 22.

Come arrivare al Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova

Oltre alla bici e al monopattino, ecco le indicazioni su come arrivare.

Sarà presente tutti i giorni (ad eccezione del 6 luglio) e partirà dalla stazione dei treni di Padova (CORSIA C).

Le partenze dalla stazione verso il festival saranno ogni 30 minuti: dalle ore 21.00 fino alle ore 00.00 il lunedì, dalle ore 21.00 fino alle ore 01.30 dal martedì al sabato, dalle ore 18.00 fino alle ore 00.00 la domenica.

Le partenze dal festival verso la stazione saranno ogni 30 minuti: dalle ore 21.15 fino alle ore 00.15 il lunedì, dalle ore 21.15 fino alle ore 01.45 dal martedì al sabato, dalle ore 18.15 fino alle ore 00.15 la domenica. Nella giornata di domenica 23 giugno il servizio sarà prolungato fino alle ore 01.45.

Prima delle ore 21:00 saranno attivi gli autobus di linea 21, 11 e 13.

Autobus di linea.

Linea 21

Collega il centro cittadino a Ponterotto. Percorso: stazione FF.SS., corso del Popolo, largo Europa, via Giotto, piazza Mazzini, via Beato Pellegrino, Sant’Ignazio, Montà, e da qui allo Stadio Euganeo.

Linea 11 e linea 13

Dal centro di Padova potete anche prendere l’autobus n.11 in direzione Taggì e scendere in via Montà, proseguendo poi a piedi lungo via Croce Verde in direzione Stadio Euganeo. In alternativa prendete l’autobus n.13 in direzione Altichiero e scendete in via Sacro Cuore, proseguendo poi a piedi lungo via Due Palazzi in direzione Stadio Euganeo.