Cesare Cremonini, il tour Indoor 2022 già quasi sold out: date, biglietti e scaletta dei nuovi concerti

Non c’è un attimo di pausa per Cesare Cremonini in questo 2022, e per fortuna direi! Poche settimane dopo aver chiuso il tour negli stadi – l’ultima tappa è stata quella del 2 luglio all’Autodromo di Imola – l’ex leader dei Lunapop è pronto a rimettersi in viaggio per l’Italia con tanti nuovi concerti che stavolta lo porteranno nei palazzetti, da Roma a Milano passando per Mantova e Bologna.

Ecco tutto quello che dovete sapere sul tour Indoor 2022 di Cesare Cremonini, tutte le date, i biglietti e la scaletta che vi farà cantare a squarciagola!

Le date del tour Indoor 2022 di Cesare Cremonini

Sono 11 i concerti di Cesare Cremonini attualmente annunciati per l’autunno 2022, ma vista la rapidità con cui si stanno vendendo i biglietti e alcune date già sold out, non ci sentiamo di escludere l’aggiunta di qualche tappa extra come già accaduto nel giro di poche ore dopo l’annuncio del nuovo tour.

Ecco le date al momento confermate, include quelle che risultano già sold out:

29 ottobre – Mantova, Grana Padano Arena (data Zero) – SOLD OUT

– Mantova, Grana Padano Arena (data Zero) – SOLD OUT 1 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT 2 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

– Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT 4 novembre – Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA

– Roma, Palazzo dello Sport – NUOVA DATA 7 novembre – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

– Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT 8 novembre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 10 novembre – Bologna, Unipol Arena

– Bologna, Unipol Arena 13 novembre – Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

– Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT 14 novembre – Milano, Mediolanum Forum

– Milano, Mediolanum Forum 16 novembre – Milano, Mediolanum Forum

– Milano, Mediolanum Forum 17 novembre – Milano, Mediolanum Forum – NUOVA DATA

I biglietti dei concerti Indoor 2022 di Cesare Cremonini

Come già anticipato, la disponibilità dei biglietti è piuttosto limitata e per le date che risultano sold out restano soltanto i VIP PACK a partire da 158,30 euro. Di seguito i link diretti per acquistare i biglietti tramite i canali ufficiali:

Cosa è incluso nei VIP PACK del tour 2022 di Cesare Cremonini

Sono due i pacchetti VIP disponibili per le date del tour Indoor 2022 di Cesare Cremonini, Vip Lounge e Early Entry. Ecco tutti i dettagli.

Il pacchetto VIP Early Entry, in vendita a partire da 158,30 euro, include:

1 biglietto Parterre in piedi per assistere al concerto

Ingresso anticipato all’interno della venue

Pass ricordo per accedere alla venue anticipatamente

Gadget esclusivo per il pacchetto non in vendita al merchandising

Personale e punto di raccolta dedicato

Il pacchetto VIP Lounge, in vendita a partire da 239 euro, include:

1 biglietto di Primo Settore Numerato per assistere al concerto

Accesso alla VIP Lounge con catering a buffet ed open bar, aperta pre-show dalle 19.00 alle 21.00

Un Pass ricordo per accedere alla lounge

Gadget esclusivo per il pacchetto non in vendita al merchandising

Personale e punto di raccolta dedicato

Quali canzoni sentiremo? Ecco la scaletta del tour negli stadi

La data zero del nuovo tour è ancora lontana e dovremo attendere la serata di Mantova per scoprire la scaletta di questa nuova serie di concerti. Nell’attesa, però, vi riproponiamo quella del tour negli stati che Cesare ha concluso poche settimane fa, certi che ci saranno molte similitudini: