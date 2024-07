La scaletta e l’ordine delle canzoni del concerto di Tedua in programma al Lucca Summer Festival mercoledì 3 luglio 2024: orario, biglietti e come arrivare in auto e con i mezzi

Tedua sarà il protagonista del concerto di stasera, 3 luglio 2024, al Lucca Summer Festival, una delle numerose date dei live estivi in programma nelle prossime settimane. Gli show evento agli I-Days e il tour nei principali festival estivi arrivano dopo aver dominato le classifiche Fimi/gfk con “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, uscito lo scorso 24 maggio, che ha debuttato #1 nella classifica degli album, #1 nella classifica dei cd, vinili e musicassette e #1 anche nella classifica dei singoli più venduti con “Beatrice” feat. Annalisa, certificato disco d’oro.

“Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, completa il progetto discografico di Tedua ed è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge “Parole vuote (La Solitudine)” feat. Capo Plaza, brano uscito a novembre 2023. Oltre a Capo Plaza, sono Annalisa, Angelina Mango, Tony Boy e l’intero collettivo della Drilliguria, formato da Bresh, Izi, Vaz Tè e Disme le collaborazioni presenti nella deluxe che arricchiscono il progetto ciascuno con la propria vocalità e personalità, accompagnando Tedua nel suo viaggio nelle terre del Paradiso.

Scaletta Tedua, Lucca Summer Festival, 3 luglio 2024

Intro La Divina Commedia

Angelo All’inferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Eva

Lo-fi For U

Parole vuote (La solitudine)

Paradiso II

Sangue misto

La legge del più forte

Buste della spesa

Kill Bill

Catrame

Volgare

Red Light

Soffierà

OC (California)

Step by Step

DOPO LE 4

Jolly Roger

Blueface (Vaz Tè cover)

Beatrice

Mare calmo

Lingerie

Hoe

Malamente

Bagagli

Angelo custode

Wasabi 2.0

Dimmi che c’è (thasup cover)

Vertigini

Outro Purgatorio

Il concerto inizierà alle 21.

Come arrivare in Piazza Napoleone al Lucca Summer Festival in auto e con i mezzi pubblici

In Auto

Da Nord (Milano, Firenze):

Prendi l’autostrada A1 in direzione sud.

Prosegui sulla A11/E76 in direzione Pisa Nord/Genova.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Sud (Roma, Livorno):

Prendi l’autostrada A1 in direzione nord.

Prosegui sulla A12/E80 in direzione Pisa Nord.

Continua sulla A11 in direzione Firenze.

Prendi l’uscita Lucca Est.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Da Pisa:

Prendi la strada statale SS12 in direzione Lucca.

Segui le indicazioni per il centro città e per Piazza Napoleone.

Parcheggio

Lucca ha diverse aree di parcheggio fuori dalle mura del centro storico. I parcheggi principali includono:

Parcheggio Palatucci: vicinissimo alle mura, da qui puoi entrare in città e camminare fino a Piazza Napoleone.

Parcheggio Mazzini: anche questo è molto vicino alle mura e permette un facile accesso a piedi alla piazza.

Parcheggio Carducci: leggermente più lontano ma ben servito da navette verso il centro.

Mezzi Pubblici

In Treno:

Prendi un treno per Lucca. La stazione ferroviaria di Lucca è ben collegata con le principali città della Toscana e altre città italiane.

Una volta arrivato alla stazione di Lucca, Piazza Napoleone è a circa 10 minuti a piedi. Uscendo dalla stazione, attraversa la strada e dirigiti verso Porta San Pietro per entrare nel centro storico. Segui poi le indicazioni per la piazza.

In Autobus:

Diverse compagnie di autobus collegano Lucca con le città circostanti. Controlla gli orari e le fermate con le compagnie di trasporto locale (come VaiBus o Autolinee Toscane).

Gli autobus solitamente fermano vicino alla stazione ferroviaria o nelle immediate vicinanze del centro storico.

Una volta arrivato a Lucca, troverai numerose indicazioni per il Lucca Summer Festival, che ti guideranno facilmente a Piazza Napoleone