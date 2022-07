Nuova tappa del tour negli Stadi per Cesare Cremonini che, questa sera, 2 luglio 2022, si esibirà ad Imola, all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Via Instagram , il cantautore ha caricato una serie di scatti per ricordare l’appuntamento con la tappa di stasera:

Nei giorni precedenti, invece, aveva condiviso foto e video di fan che avevano presenziato ai suoi precedenti concerti:

Canzoni nostre. Vite nostre. Sorrisi nostri. Amori. Follie. Amicizie. Storie. Musica. Noi. Creiamo nuovi bellissimi ricordi.

A seguire tutte le informazioni sul concerto ad Imola, dalle info biglietti alla scaletta completa del live.

Cesare Cremonini, Imola, 2 luglio 2022, biglietti

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per il concerto di Cesare Cremonini ad Imola. Su Ticketone, infatti, sono ancora presenti opzioni “Posto a sedere non numerato” a 57.50 euro e Posto non numerato a 46 euro. Clicca qui per maggiori informazioni o per l’acquisto.

Cesare Cremonini, Imola, 2 luglio 2022, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Come arrivare

Per arrivare all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola è consigliato il treno, Stazione FS di Imola a circa 3,5 km dall’ingresso autodromo.

In auto, invece, si trova a circa 8 km dal casello di Imola sulla A14.

Cesare Cremonini, Imola, 2 luglio 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto di Cesare Cremonini che include gli ultimi brano presenti ne “la ragazza del futuro”, le sue hit più celebri da solista e anche i brani più noti come leader dei Lunapop (da Qualcosa di grande a Un giorno migliore).

La ragazza del futuro

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La nuova stella di Broadway

Chimica

Colibrì

Qualcosa di grande (Lunapop)

Buon viaggio (Share The Love)

MoonWalk

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo (Con Jovanotti in video)

Logico #1

Grey Goose

Stella di mare (Lucio Dalla duetto virtuale)

Lost in the Weekend

Ciao

Chiamala felicità

50 Special (Lunapop)

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Al telefono

Un giorno migliore (Lunapop)