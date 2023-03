Oggi, 24 marzo 2023, è stata rilasciata la nuova classifica Fimi dei singoli e degli album più venduti in Italia. Scopriamo insieme chi scende e chi sale in base alle vendite (e agli ascolti in streaming) degli ultimi sette giorni.

Classifica Fimi, singoli più venduti dal 17 al 23 marzo 2023

Resiste ancora una settimana Cenere di Lazza, al primo posto della classifica dei singoli di maggior successo. Il suo secondo posto nella classifica finale del Festival si è trasformato in un primato in vetta alla chart. Dietro di lui Mr. Rain con Supereroi, poi terzo gradino per la ballad intensa di Tananai, Tango. Cala alla 4 (dalla 3) Due vite di Marco Mengoni. Stabile alla 5 Gelosa, seguita da Origami all’alba. Nuovi ingresso alla numero 7 per Dimmi che c’è di Thasup feat. Tedua. Scende alla 8 Madame con Il bene nel male. A chiudere la top è Elodie con la sua “Due”.

Il nuovo singolo di Rhove, Pelè, non va oltre il 17esimo gradino. Non fa faville Diamanti, il brano dei Negramaro feat. Jovanotti ed Elisa che si ferma, al debutto, alla posizione 44. Il Tre -con Roma- invece fa il suo esordio alla 83. Un buon inizio di Laura Pausini esce già dalla top 100 a soli sette giorni dal suo ingresso, alla posizione 75.

01. Cenere, Lazza

02. Supereroi, Mr. Rain

03. Tango, Tananai

04. Due vite, Marco Mengoni

05. Gelosa, Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

06. Origami all’alba, Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Clara

07. Dimmi che c’è, Thasup feat. Tedua

08. Il bene nel male, Madame

09. QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52, BIZARRAP & QUEVEDO

10. Due, Elodie

Classifica Fimi, album più venduti dal 17 al 23 marzo 2023

Novità in vetta con il nuovo album degli U2, Songs of Surrender. Scende così alla 2 Sirio di Lazza. Medaglia di bronzo per Il coraggio dei bambini di Geolier. Rientra alla 5 -dalla 12- C@RA++ERE S?EC!@LE di Thasup. Chiude la top ten Elodie con “Ok. Respira”. Scenda dalla 4 alla 13 Endless Summer Vacation di Miley Cyrus. Rientra alla 90 “Il ballo della vita” dei Maneskin.

01. Songs of Surrender, U2

02. Sirio, Lazza

03. Il coraggio dei bambini, Geolier

04. Rave, Eclissi, Tananai

05. C@RA++ERE S?EC!@LE di Thasup

06. Milano Demons, Shiva

07. Materia Pelle, Marco Mengoni

08. Alba, Ultimo

09. Rush!, Maneskin

10. Ok, Respira, Elodie