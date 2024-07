Ariete si esibirà in concerto in Piazza Duchi D’Acquaviva ad Atri stasera, 24 luglio 2024, con una nuova data del suo “La notte d’estate tour 2024”. Insieme a lei, sul palco, si sarà anche l’opening del live da parte di Sarah, la vincitrice di Amici.

Con “La Notte D’Estate”, la cantante è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di Ariete, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi. Tra le prossime date in calendario vi segnaliamo queste: il 27 luglio a Catania presso Villa Bellini, il 28 luglio a Palermo presso Cantieri Culturali alla Zisa, il 2 agosto a Gallipoli (LE) presso Parco Gondar, il 10 agosto a Follonica (GR) presso Follonica Summer Nights, il 13 agosto a Roccella Ionica (RC) presso Roccella Summer Festival e il 15 agosto a Olbia (SS) presso il Red Valley Festival.

Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte D’Estate” per Ariete un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “La notte” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

A seguire potete leggere la scaletta con l’ordine delle canzoni, orario di inizio del live e tutte le anticipazioni sulla data del 24 luglio 2024 ad Atri, nella provincia di Teramo in Abruzzi.

La scaletta di Ariete, concerto ad Atri, 24 luglio 2024

Cose in Comune

Mille Guerre

Un’altra Ora

L

Dormiveglia

Caramelle

Nostalgia

Sole Te

Le Cose che Ho Fatto Per Piacerti

Amianto

Spifferi

4 Inverni

Tatuaggi

Avviso

Pillole

Nulla

Castelli Di Lenzuola

Quel Bar

Rumore

Cicatrici

La Notte

Mare di Guai

L’Ultima Notte

18 Anni

Il concerto inizierà alle 21.00.