A fine febbraio è uscito il brano “Origami all’alba“, il nuovo singolo di Clara, estratto dalla serie tv record di streaming “Mare Fuori 3”. La canzone, scritta in collaborazione con Matteo Paolillo (alias Edoardo Conte nella serie) è stata presentata in anteprima durante le ultime puntate della nuova stagione. In “Mare Fuori 3”, serie tra le più apprezzate dell’ultimo anno, CLARA interpreta Crazy J, giovane trapper milanese dal passato burrascoso che porta dentro l’IPM di Napoli tutta la sua travolgente energia e la voglia di farsi conoscere al mondo grazie alla sua musica. Nasce così “Origami all’alba”, scritto dalla stessa Clara grazie alla collaborazione con Matteo Paolillo e la produzione di Lolloflow, brano che racconta la fine voluta ma ugualmente dolorosa di una relazione per cercare di preservare la bontà di chi si ama. Il pezzo, nelle ultime settimane, ha riscosso un ottimo successo grazie alla messa in onda della serie tv su Rai 2 ed è entrato nella top ten della classifica Fimi grazie alla versione di Matteo Paolillo con Icaro e Lolloflow.

Origami all’alba, Ascolta la canzone (video)

Cliccando qui potete ascoltare la canzone e vedere il video ufficiale di “Origami all’alba” di Matteo Paolillo con Icaro e Lolloflow. A seguire il brano in streaming:

Matteo Paolillo Icaro, Lolloflow, Origami all’alba, Testo canzone

Forse, sai, morirò

Forse morirò, forse ti mancherò

Sei come veleno, non so se tornerò

Forse morirò, forse ti mancherò

Libero nel cielo ed è lì che volerò

Ho un nodo stretto in gola come fosse una cravatta

Ero sulla strada buona, ma poi mi sono perso

Non tornare ancora anche se son distrutto

È scaduta l’ora, ma ora non mi dire resta

Sto piena di pare

E non so proprio che fare

Ti saluto in stazione

Lo so che morirò

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va

Resto sveglia nella notte con il vuoto intorno

Pensieri nella testa, origami all’alba anche da solo

E, quando te ne andrai, sarai su un’altra via

Cammina dritto avanti a te se non sarò più tuo

Ho un cimitero di ricordi, ripenso ai tuoi occhi

A te che mi spari, lacrime sui fogli

Non mi chiami, gli origami che intreccio

Da solo quando non rispondi

La mia vita è terminata, ma ora resta

Sto piena di pare

E non so proprio che fare

Ti saluto in stazione

Lo so che morirò

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va

Resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

Pensieri nella testa, origami all’alba

Ogni notte che fa giorno ci sarà un nuovo tramonto

Per ogni cosa che ho, col tempo se ne va

Resto sveglio nella notte con il vuoto intorno

Pensieri nella testa, origami all’alba anche da solo

Origami all’alba

Origami all’alba