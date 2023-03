Ecco la nuova Classifica Fimi album e singoli nella settimana dal 10 al 16 marzo 2023. Ancora ottimi risultati per i cantanti di Sanremo 2023. Vediamo insieme le posizioni della top ten per entrambe le chart.

Classifica Fimi, singoli più venduti dal 10 al 16 marzo 2023

Resta stabile al primo posto Lazza con “Cenere“, il brano classificatosi al secondo posto al Festival di Sanremo 2023. Dietro di lui Supereroi di Mr Rain seguito da Marco Mengoni e la sua “Due vite”. Sale alla 4 “Tango” di Tananai mentre scende alla 5 “Gelosa“, il brano di Finesse feat. Sfera Ebbasta e Guè. Stabili alla 6 Origami nell’alba e alla 7 Il bene nel male di Madame. Rientra in top ten – e precisamente alla 8- la hit di Miley Cyrus, Flowers. Chiude alla 10 la sigla di Mare Fuori. Ancora stabile alla 16 “Bellissima” di Annalisa (dopo 28 settimane). Debutta alla 21 “Idem” di Gazzelle mentre non va oltre la 37esima posizione “New York” di Rondodasosa & Nko. Male Laura Pausini con “Un buon inizio” che fa il suo esordio alla 75.

01. Cenere, Lazza

02. Supereroi, Mr. Rain

03. Due vite, Marco Mengoni

04. Tango, Tananai

05. Gelosia, Finesse feat. Shiva, Sfera Ebbasta e Guè

06. Origami all’alba, Matteo Paolillo, Icaro, Lolloflow & Clara

07. Il bene nel male, Madame

08. ‘Flowers, Miley Cyrus

09. QUEVEDO: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 52, BIZARRAP & QUEVEDO

10. O mar for, Stefano Lentini feat. Icaro, Lolloflow e Raiz

Classifica Fimi, album più venduti dal 10 al 16 marzo 2023

Perde il dominio degli album Ultimo e subito Lazza lo acciuffa per tornare in vetta con il suo album Sirio, da ben 49 settimane in classifica. Dietro di lui, al secondo posto, Il coraggio dei bambini di Geolier. Medaglia di bronzo per Tananai che si spinge fino alla 3 con Rave, Eclissi. Fa il suo esordio alla 4 Miley Cyrus con Endless Summer Vacation. Stabile in quinta posizione Materia (Pelle) di Marco Mengoni. Calo dalla 1 alla 6 per “Alba” di Ultimo. Bene Shiva alla 7 con “Milano demons”. Immobili alla 9 i Maneskin con “Rush!” mentre a chiudere la top ten è Fake News dei Pinguini Tattici Nucleari. Elodie scende alla 11 con “Ok. Respira”. Le Twice debuttano alla 52 con “Ready to be”

01. Sirio, Lazza

02. Il coraggio dei bambini, Geolier

03. Rave Eclissi, Tananai

04. Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

05. Materia Pelle, Marco Mengoni

06. Alba, Ultimo

07. Milano Demons, Shiva

08. Madreperla, Guè

09. Rush!, Maneskin

10. Fake news, Pinguini Tattici Nucleari