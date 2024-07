“I love it” è una canzone di ANNA feat. Artie 5ive tratta dall’album “Vera Baddie“, ai vertici della classifica Fimi dei dischi più venduti in Italia. Un album molto atteso che arriva dopo una serie di hit che hanno conquistato le classifiche negli ultimi anni. A soli 20 anni, ANNA ha già all’attivo ben 22 dischi di Platino e 7 dischi Oro ed è attualmente l’artista femminile più ascoltata in Italia su tutte le piattaforme digitali (dopo esserlo stato anche per tutto il corso del 2023).

Clicca qui per vedere il visual video di “I love it” di ANNA.

(Million dollar baby-baby, rich baby daddy-daddy)

(Million dollar baby vuole un rich baby daddy-daddy)

(I love it)

(Million dollar baby-baby, rich baby daddy-daddy)

(Million dollar baby vuole un rich baby daddy-daddy)

(I love it)

SadTurs, ahahah

KIID, you ready?

(I love it)

Young MILES

Yeah

Vera baddie sul mic, give a fuck you don’t like me (Nah)

Sono troppo bella, baby, non faccio fighting (Pauh)

Sono troppo bella, baby, niente stage diving (Nah, nah)

Io e la mia gemella, baby, quelle di Shining (Drin)

Completino sexy, faccina da nasty (Bling)

Quella parla male, dal vivo poi fa la bestie (Wow)

Boom, boom, boom, stasera diventa wrestling (Pauh)

Zoom, zoom, zoom, da vicino non sei baddie (Ah)

Baddie flow, sono in God mode, tutti su le corna

Lei è così figa, sembra vedi la Madonna, ah (Ah)

Casa mia è piena di sneakers, piеna di droga

Cambio borsa perché non ci sta dentro la pisto– (Ah)

Sì, adesso ho la Vuitton, cosе in pelle di python

Non mangio più i Saikebon, meno gente sull’iPhone

Il tuo tipo è for the streets, credo si chiami Michael

Lo rimando alla sua bitch prima che fa la psycho (Yeah)

Chanel on my body, torna perché ho fatto i money, money (Yeah)

Facciamo tag team col mio twin, Zack e Cody (Cody)

Mette tutto dentro la Celine se ci sono i cani

E, quando sta con me, non le servono dei buttafuori

Guardami mentre ti muovi

Baby, sai che, quando fai così, I love it

Sono in fissa coi tuoi modi

Baby, sai che, quando fai così, I love it

A te piacciono i playboy

Baby, sai che, quando fai così, I love it

Vieni qui e giochiamo un po’

Baby, sai che, quando fai così, I love it (Ah)

Million dollar baby, vuole un rich baby daddy

Che la vizia tutti i giorni, che la riempie di gioielli

Vieni a farti un giro, baby, mica andiamo in giro a piedi (Ah)

Ne droppo duecento tutti sopra i suoi capelli

Ho una nuova casa in centro, mi ambiento fumando dentro

Alle tre “What you do?” appare scritto sul telefono

I miss you, baby, vieni a farmi stare meglio

Wanna fuck you, baby, l’Hennessy fa stare sveglio

La stan guardando tutti male mentre siamo nel locale (Ah)

I love quando fa il geloso, non posso negare

I love you (Muah), quindi quel tipo lo tratto da cane (Ah)

Tengo novio, mi chiama, diventa un vero animale (Ah-ah-ah)

Lancia i soldi nella suite, nah, non sono una stripper (Bling, bling, bling)

Mi tiene il cachet dentro il pupazzo di Hello Kitty (Wow)

Real cute couple, pieni d’oro come i sinti (Muah, muah)

Make it clap quando parte questa shit, bitch

Chanel on my body, torna perché ho fatto i money, money (Yeah)

Facciamo tag team col mio twin, Zack e Cody (Cody)

Mette tutto dentro la Celine se ci sono i cani

E, quando sta con me, non le servono dei buttafuori

Guardami mentre ti muovi

Baby, sai che, quando fai così, I love it

Sono in fissa coi tuoi modi

Baby, sai che, quando fai così, I love it

A te piacciono i playboy

Baby, sai che, quando fai così, I love it

Vieni qui e giochiamo un po’

Baby, sai che, quando fai così, I love it

I love it

I love it

I love it

I love it

I love it