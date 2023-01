Songs of Surrender, il nuovo album degli U2 è in pre-ordine: la tracklist completa

Il disco che milioni di fan degli U2 stavano aspettando è in dirittura d’arrivo. Songs of Surrender, in uscita il 17 marzo 2023, è a tutti gli effetti una raccolta dei più grandi successi della band irlandese, ma non come i fan li hanno conosciuti fino ad oggi. Le 40 canzoni che compongono la raccolta, infatti, sono state nuovamente immaginate ri-registrate con lo spirito del XXI secolo, come ben spiegato da The Edge:

Quando una canzone diventa ben nota, è sempre associata a una voce particolare… Così, cosa accade quando una voce si sviluppa, e esperienza e maturità le donano una risonanza ulteriore? Molte delle nostre canzoni sono state scritte quando eravamo un pugno di ragazzini e ora le canzoni per noi hanno un significato diverso. Alcune sono cresciute con noi, altre le abbiamo superate, ma non abbiamo dimenticato l’ispirazione che ci aveva spinto a scriverle. L’essenza di queste canzoni è ancora in noi. Ma come ricollegarci con quell’essenza, ora che siamo andati avanti e cresciuti così tanto?

La risposta è proprio Songs of Surrender, curato e prodotto da The Edge con la collaborazione di Bob Ezrin. Questo nuovo progetto è il frutto di due anni di lavoro che può essere considerato come quattro album diversi:

Ascoltare le canzoni interagire tra loro, e trovare l’ordine dei quattro album è stato molto emozionante, trovare i passaggi più sorprendenti, avere l’opportunità di fare come un dj. Una volta decisi i quattro differenti album è stato facile decidere chi dovesse rappresentare ognuno di loro.

A fare da traino al nuovo lavoro ci pensa la nuova versione di Pride (In the Name of Love), uno dei pezzi più famosi degli U2, presentato in questa versione inedita.

La tracklist completa di Songs of Surrender

Ecco la tracklist completa di Songs of Surrender, nella sua edizione limitata Super Deluxe Collector’s Edition:

Disco 1

One Where The Streets Have No Name Stories For Boys 11 O’Clock Tick Tock Out Of Control Beautiful Day Bad Every Breaking Wave Walk On (Ukraine) Pride (In The Name Of Love)

Disco 2

Who’s Gonna Ride Your Wild Horses Get Out Of Your Own Way Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of Red Hill Mining Town Ordinary Love Sometimes You Can’t Make It On Your Own Invisible Dirty Day The Miracle (Of Joey Ramone) City Of Blinding Lights

Disco 3

Vertigo I Still Haven’t Found What I’m Looking For Electrical Storm The Fly If God Will Send His Angels Desire Until The End Of The World Song For Someone All I Want Is You Peace On Earth

Disco 4

With Or Without You Stay (Faraway, So Close!) Sunday Bloody Sunday Lights Of Home Cedarwood Road I Will Follow Two Hearts Beat As One Miracle Drug The Little Things That Give You Away 40

Le 40 tracce saranno incluse nella versione digitale di Songs of Surrender e nella versione fisica in edizione limitata. Il disco arriverà anche in versione CD standard con 16 tracce e in CD deluxe con 20 tracce.

