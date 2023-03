Pelè è il titolo del nuovo singolo di Rhove, disponibile da venerdì 17 marzo 2023. Dopo alcuni spoiler di brani condivisi sui propri profili social, il primo assaggio del nuovo progetto arriva proprio con “Pelé”, un banger potente ed energico in pieno stile dell’artista. Il brano vuole omaggiare il grande calciatore brasiliano. Ecco le parole del cantante nel parlare del pezzo:

“Pelé non è solo un omaggio ad un mio mito personale, ma rappresenta anche tutti quei ragazzini che giocano nei campi dei loro quartieri, sfogando così i loro problemi. Voglio trasmettere loro energia, far sì che siano incentivati a seguire le proprie passioni e realizzarle, anziché deviare dai propri percorsi”

Rhove, Pelè, ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Il videoclip è stato girato a Marsiglia, luogo del cuore dell’artista che non a caso trae ispirazione dalla musica urban francese per le proprie strofe, e Milano.

Lo stile dell’artista si è evoluto anche del punto di vista dell’abbigliamento: dalla sacoche dei primi video ad un’estetica Gorpcore con abiti tecnico-sportivi in primo piano in Pelé.

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale.

Rhove, Pelè, testo della canzone

Mad in un’ora c’è del fuoco nella provincé

Eh, po-po, po-po, po-po, po-po

Eh-eh, okay-okay

Eh, po-po, po-po

Eh

Ehi,tchikita, se tu passi nella zone

Avrai visto qualche poto che faceva L-A (Pa-pa-pa)

Impennava su un un TMax, scappa dalla police

O camminava per la zona con ai piedi delle Asics

Calze son di FootKorner o di Vrunk

Sacoche sulla destra, Montpellier, tuta France (Tuta France)

Non vado in palestra, mi alleno al box

Respiro la street, vestiti street, petit ride

Cas-Casque integral, ho preso regali alla zone

Ho portato da Paris tute Nike e Adidas

La Francia in Italia, i rapper a far la dance

Da petite rubo Rockrider е BMX, restavo sulla strada

Da piccoli avevamo i tagli sulle ciglia alla Miccoli

Il numеro dieci sulla maglia alla Victor

E da bebè tifavo la Juve, avevo a casa la maglia di Dybala

La rovescio alla Pelè (Uh-uh)

Tra i pala’, brutto fils de puttana (Shh, shh)

Nique ta mère, sono sotto alla fefe (La fefe)

Benzema, palazzo numéro neuf (Eh)

C’è silence

La rovescio alla Pelè (Uh-uh)

Tra i pala’, brutto fils de puttana (Shh, shh)

Nique ta mère, sono sotto alla fefe (La fefe)

Benzema, palazzo numéro neuf (Eh)

C’è silence

Scendono in piazza con le magliette di LA P

Alcuni poto maman, non hanno mai detto merci

Sono chiusi in un garage con tute di Lewandowski

E ci sono dei bâtard mon amie, sì dei bâtard

Hanno lo sguardo di chi, ha bevuto dei liquid

Torna a casa mamma in discoteca, papà esce la nuit

Conosci Tia e Riki, non siamo nati ricchi

Un bebè cucina da solo la cena per tutta la sua famille

Coco nella zone, poto nella misère

Allez, allez, c’est la égalité

Coco nella zone, poto nella misère

Allez, allez, c’est la égalité

La rovescio alla Pelè (Uh-uh)

Tra i pala’, brutto fils de puttana (Shh, shh)

Nique ta mère, sono sotto alla fefe (La fefe)

Benzema, palazzo numéro neuf (Eh)

C’è silence

La rovescio alla Pelè (Uh-uh)

Tra i pala’, brutto fils de puttana (Shh, shh)

Nique ta mère, sono sotto alla fefe (La fefe)

Benzema, palazzo numéro neuf (Eh)

C’è silence