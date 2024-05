Chi vincerà l’Eurovision Song Contest 2024? La risposta ufficiale a questo interrogativo la avremo solamente sabato notte, al termine delle votazioni e dello svelamento delle preferenze da parte del televoto. Quest’ultima parte è stata fondamentale con la vittoria dei Maneskin nell’edizione 2021. In attesa di assistere alle due semifinali di martedì e giovedì con le diverse esibizioni live, quali sono i Paesi che hanno più possibilità di vincere? Scopriamolo insieme.

I Paesi favoriti alla vittoria, ecco le prime previsioni e pronostici

Cliccando qui, possiamo leggere – in continuo aggiornamento – la somma delle varie previsioni e dei pronostici sui Paesi in gara. In data 6 maggio, ad essere al primo posto di questa classifica è la Croazia con Baby Lasagna e la sua Rim Tim Tagi Dim. Seconda posizione per la Svizzera con “The code” di Nemo. E al terzo gradino ci siamo noi, ovvero l’Italia grazie ad Angelina Mango e la sua “La noia” con un 12% di possibilità di trionfo, al pari della Svizzera. La Croazia, invece, ha attualmente il 17% delle chances.

Minimo il distacco con il quarto posto dell’Ucraina (11%), seguita poi da Paesi Bassi, Francia e Irlanda.

Agli ultimi posti di questa prima previsione alla vigilia del debutto dell’Eurovision Song Contest 2024 troviamo Malta (meno di 1%), Moldavia, San Marino, Azerbaijan, Polonia, Portogallo e Islanda.

Ovviamente questi risultati tengono in considerazione tutti i Paesi potenzialmente in gara. Ma in ogni semifinale, solo 10 di loro saranno ammessi alla finalissima in onda sabato 11 maggio.

Mentre è iniziato il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2024, i nuovi dati sugli ascolti di Spotify suggeriscono che Angelina Mango, con il brano “La Noia”, potrebbe aggiudicarsi il secondo posto nella classifica finale di quest’anno, raccogliendo il maggior numero di ascolti dalla Germania al di fuori dei confini nazionali.

Attualmente, “La Noia” di Angelina Mango conta oltre 11.5 milioni di stream globali su Spotify, registrando il maggior numero di ascolti in Germania, Spagna e Regno Unito: un’indicazione sulle nazioni da dove l’Italia potrebbe guadagnare punti durante la finale che si terrà a Malmo, in Svezia, il prossimo 11 maggio.