Angelina Mango si è esibita in concerto al Fabrique di Milano con l’unica data – sold out – prima della sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 a Malmo con il brano “La noia”, vincitore al Festival di Sanremo. Durante la serata, oltre ad aver interpretato i suoi successi più noti, ha anche presentato un nuovo pezzo, Smile, presente nel nuovo disco, disponibile dal 31 maggio prossimo. Potete ascoltare la canzone e vedere la performance nel video qui sotto:

Il significato della canzone Smile

Dal primo ascolto -live- il brano sembra essere un appello e invito a mostrare il sorriso sempre, di fronte ad ogni difficoltà o cattiveria subita. Nessuno deve avere il poter di impedirci di sorridere e reagire.

Angelina Mango, i successi prima dell’Eurovision 2024 e del tour

“La noia” (LaTarma Records distribuita da ADA / Warner Music) di Angelina Mango è stato certificato doppio disco di platino. La cantautrice porterà il brano sul palco internazionale dell’Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, dove rappresenterà l’Italia.

Angelina Mango, stabile ai vertici delle chart, raggiunge un ulteriore traguardo e ad oggi conta in totale sette dischi di platino, due dischi d’oro e oltre 345 milioni di stream audio e video. E proprio “La noia” ha raccolto oltre 89 milioni di stream audio e video e ha scalato le classifiche Viral su Spotify di 25 paesi europei diversi.

A ottobre comincerà Angelina Mango nei club 2024, il tour autunnale prodotto e organizzato da Live Nation che ha collezionato diversi sold out tra cui la prima data di Roma (11 ottobre), due delle date di Milano (17 aprile e 26 ottobre), Napoli (14 e 15 ottobre), Nonantola (MO, 19 ottobre) e Venaria Reale (TO, 24 ottobre). Angelina inoltre è attesa a Roma per la seconda data (12 ottobre), Molfetta (BA, 16 ottobre), Firenze (21 ottobre), Padova (22 ottobre) e per la terza data a Milano (27 ottobre) – porterà sul palco un nuovo racconto di sé per mostrare la sua evoluzione personale e artistica

I live nei club in autunno saranno preceduti da alcuni appuntamenti nei principali festival estivi in Italia e in Europa: la cantautrice si esibirà al Nameless Festival di Como (14 giugno), all’Isle of Wight Festival dell’Isola di Wight (22 giugno), al Castle On Air di Bellinzona (27 giugno), all’Ama Festival di Vicenza (13 luglio), all’Alguer Festival di Alghero (17 luglio) e al Piccolo Festival di Bagheria (Palermo – 2 agosto).