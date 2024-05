Angelina Mango si esibirà giovedì 9 maggio e sabato 11 maggio all’Eurovision Song Contest 2024, durante la seconda semifinale e la finalissima di questa edizione. La cantante, dopo aver vinto il Festival di Sanremo con il brano “La noia”, rappresenterà l’Italia nella gara, seguitissimo – da anni – anche dal pubblico italiano. A seguire potete leggere l’ordine di esibizione della cantante nelle due serate.

Quando è in scaletta Angelina Mango

Per la prima volta, quest’anno anche i Paesi già ammessi in finale si esibiranno, spalmati nelle due serate delle semifinali, in onda martedì 7 e giovedì 8 maggio 2024. La nostra Angelina Mango canterà il suo brano giovedì dopo l’esibizione dell’Estonia con “(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi” e prima di Israele con la sua “Hurricane”, tra la 13esima e la 14esima nazione in gara.

Per quanto riguarda, invece, la finale, non è ancora stato deciso l’ordine delle performance dei Paesi poiché prima dovranno superare le due semifinali e conquistarsi il posto. Dieci Paesi saranno ammessi dalla prima semifinale, altri 10 dalla seconda. Svezia, Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna sono già ammessi alla finale di diritto.

Perché l’Italia è ammessa di diritto alla finale dell’Eurovision Song Contest

L’Italia è ammessa di diritto alla finale dell’Eurovision Song Contest grazie alla sua posizione privilegiata come membro fondatore e partecipante attivo dal 1956. Come uno dei paesi “Big Five” insieme a Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, l’Italia ha diritto automatico a partecipare alla finale ogni anno, indipendentemente dal risultato ottenuto nell’edizione precedente. Questo privilegio è stato istituito per riconoscere il contributo finanziario di questi paesi all’evento.

Marco Mengoni ha rappresentato il nostro Paese nel 2023 con il brano “Due vite” e si è classificato al quarto posto nella classifica finale, a un soffio dalla top 3.

Nel 2021 l’Italia ha vinto classificandosi prima grazie all’energia rock dei Maneskin che hanno conquistato la vetta con la loro “Zitti e buoni”. E l’anno successivo la kermesse musicale è stata ospitata a Torino.