Angelina Mango si è esibita mercoledì 17 aprile al Fabrique di Milano per il concerto evento “Pare una pazzia”, in attesa di partecipare all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia in gara con “La noia”. Durante il live, la cantante ha anche annunciato il titolo del nuovo disco, Pokè melodrama, in uscita il 31 maggio 2024.

“poké melodrama” (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music) è il primo disco di inediti di Angelina Mango, disponibile in pre-order. L’album è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi. In questa fusione di generi e stili diversi, ogni melodia è un riflesso dei nostri stati d’animo mutevoli, in cui la musica arriva per alleviare i pensieri più bui, sdrammatizzando anche i momenti più tristi.

Sulla scia degli spoiler delle scorse settimane, Angelina ieri durante il live ha anticipato a sorpresa due inediti che faranno parte del nuovo album “poké melodrama”, in uscita il 31 maggio. L’album – già in pre-order (https://angelinamango.lnk.to/pokemelodrama) – sarà disponibile in formato vinile picture disc, vinile picture disc autografato, vinile nero, vinile nero autografato e in formato CD anche nella versione autografata.

Con sette dischi di platino, due dischi d’oro e oltre 360 milioni di stream audio e video, la cantautrice ha dato il via alla sua corsa verso Malmö e ha mosso i primi passi nel mondo eurovisivo prendendo parte nei giorni scorsi ai principali pre-party di Eurovision. Angelina si è esibita con “La noia” – che ha raccolto oltre 99 milioni di stream audio e video – a Madrid, Barcellona, Londra e Amsterdam tra l’entusiasmo e l’affetto del pubblico europeo.

Le date estive dei concerti di Angelina Mango

25 Maggio 2024 – Sea Star Festival – Umag (Croazia)

14 Giugno 2024 – Nameless Festival – Como

22 Giugno 2024 – Isle Of Wight Festival – Isola Di Wight (Uk)

27 Giugno 2024 – Castle On Air – Bellinzona (Svizzera)

13 Luglio 2024 – Ama Festival – Vicenza

17 Luglio 2024 – Alguer Festival – Alghero

2 Agosto 2024 – Piccolo Festival – Bagheria (Palermo)