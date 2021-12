Sono state rese note le canzoni di maggior successo in Uk durante il 2021. Will Manning ha annunciato la “The Official Big Top 40: Chart of the Year” rivelando che Ed Sheeran è al primo posto grazie al grande riscontro ottenuto con “Bad Habits”. Il brano ha debuttato direttamente in cima alla classifica più importante del Regno Unito dopo la sua uscita alla fine giugno. E successivamente ha trascorso un totale di 8 settimane in vetta durante l’estate. E Adele? Ovviamente è al secondo posto ma ha “pagato lo scotto” di uscire mesi dopo la canzone di Sheeran e così ha ottenuto meno certificazioni.

Ecco, a seguire la top 40 delle canzoni di maggior successo del 2021 in Uk. Come potete vedere Ed Sheeran occupa due delle prima tre posizioni anche grazie a “Shivers”, altro estratto dall’album = (Equals). Bene Olivia Rodrigo con la sua “drivers license” e la collaborazione tra Elton John e Dua Lipa. La loro “Cold Heart” è risultata amatissima.

Bad Habits – Ed Sheeran

Easy On Me – Adele

Shivers – Ed Sheeran

drivers license – Olivia Rodrigo

Cold Heart – Elton John & Dua Lipa

Wellerman – Nathan Evans, 220 KID & Billen Ted

Friday – Riton & Nightcrawlers ft. Mufasa & Hypeman

Heartbreak Anthem – Galantis, David Guetta & Little Mix

Let’s Go Home Together – Ella Henderson & Tom Grennan

Merry Christmas – Ed Sheeran & Elton John

Afterglow – Ed Sheeran

Take My Breath – The Weeknd

Rasputin – Majestic & Boney M.

Overpass Graffiti – Ed Sheeran

By Your Side – Calvin Harris ft. Tom Grennan

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

Our Song – Anne-Marie & Niall Horan

Visiting Hours – Ed Sheeran

Confetti – Little Mix ft. Saweetie

Remember – Becky Hill & David Guetta

BED – Joel Corry, RAYE & David Guetta

good 4 u – Olivia Rodrigo

Save Your Tears – The Weeknd & Ariana Grande

The Business – Tiësto

Little Bit of Love – Tom Grennan

Peaches – Justin Bieber

Kiss My (Uh Oh) – Anne-Marie & Little Mix

Blinding Lights – The Weeknd

My Heart Goes (La Di Da) – Becky Hill & Topic

MONTERO – Lil Nas X

Boyz – Jesy Nelson ft. Nicki Minaj

I Wish – Joel Corry ft. Mabel

That’s What I Want – Lil Nas X

Talk About – Rain Radio & DJ Craig Gorman

abcdefu – Gayle

Black Magic – Jonasu

My Universe – Coldplay & BTS

Stay – The Kid LAROI & Justin Bieber

Head & Heart – Joel Corry X MNEK