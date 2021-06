Il ritorno di Ed Sheeran è imminente. Bad Habits uscirà il 25 giugno 2021 e anticipa probabilmente il suo prossimo album di inediti, previsto in uscita entro la fine di quest’anno.

Il cantautore ha lavorato alacremente a nuova musica negli ultimi mesi e si è definito entusiasta nel pubblicare “Bad Habits” alla fine di questo mese.

“Ho lavorato in studio negli ultimi mesi e non vedo l’ora che voi ascoltiate ‘Bad Habits’. Miro sempre a spingere me stesso e la mia musica in nuove direzioni e spero che lo sentirete nel nuovo singolo. È fantastico essere tornati!”