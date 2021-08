E’ finalmente realtà la collaborazione tra Elton John e Dua Lipa, svelata e anticipata qualche giorno fa dagli stessi protagonisti. Il brano si intitola “Cold Heart” ed è stato remixato dal trio di produttori australiani PNAU. La traccia prende la hit degli anni ’80 “Sacrifice” e il suo classico “Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long, Long Time)” e li mescola insieme, con John e Lipa che duettano e cantano alcuni versi.

“Sto esplodendo di eccitazione!!!! @eltonjohn ti amo e sono così felice che questo sia finalmente uscito nel mondo”, ha scritto Lipa quando ha annunciato la traccia all’inizio di questa settimana. John ha risposto: “Dua, ti adoro, ed è stata un’esperienza incredibile farlo insieme”.

Ed ecco il risultato, questo nostalgico e immediatamente orecchiabile duetto che strizza l’occhio, cita due grande successi della carriera del cantante britannico. E ad arricchire il tutto la voce di Dua Lipa. Autocelebrativo ma assolutamente funzionante. Chi si aspettava un pezzo totalmente inedito forse rimarrà “deluso” ma il il risultato è familiare al primo ascolto.

A seguire potete leggere testo e traduzione della canzone. Qui l’audio del brano.

[Verse: Elton John]

It’s a human sign

When things go wrong

When the scent of her lingers

And temptation’s strong

[Pre-Chorus: Elton John]

Cold, cold heart

Hardened by you

Some things look better, baby

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)

[Chorus: Dua Lipa]

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said

When I’m fallin’, but I can’t dance

[Pre-Chorus: Elton John]

Cold, cold heart

Hardened by you

Some things look better, baby

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)

[Chorus: Dua Lipa]

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said

When I’m fallin’, but I can’t dance

[Pre-Chorus: Elton John]

Cold, cold heart (Oh)

Hardened by you

Some things look better, baby (Oh)

Just passin’ through (Oh no, no, no, no)

[Chorus: Dua Lipa]

And I think it’s gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I’m not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said (And I think it’s gonna be a long, long time)

(‘Til touchdown brings me ‘round again to find)

When I’m fallin’, but I can’t dance (I’m not the man they think I am at home)

(Oh, no, no, no)

(Oh no, no, no, no)

[Outro]

Sugar (Oh)

Sugar

Sugar (Oh)

Sugar

(Oh no, no, no, no)

Dua Lipa ed Elton John, Cold Heart, Pnau remix

È un segno umano

Quando le cose vanno male

Quando il suo profumo indugia