30, il nuovo album di Adele è già in pre-ordine in CD e vinile

Novembre sarà a tutti gli effetti il mese delle grandi uscite musicali. Siamo Qui, il nuovo album di Vasco Rossi, sarà disponibile dal 12 novembre (i preordini sono già in corso su Amazon con edizioni limitate e da collezione), mentre la settimana successiva ad arrivare sarà il nuovo e attesissimo album di Adele, “30“, in uscita a 6 anni di distanza da quel 25 che ha infranto ogni record di vendite e ascolti.

30, questo il titolo del nuovo album di Adele, è stato anticipato oggi dal primo singolo, Easy On Me, e sempre oggi sono partiti i preordini del disco che sarà disponibile in versione CD, doppio vinile (nero e clear), doppio vinile bianco (in esclusiva per Amazon) e, ovviamente, anche in digitale.

La tracklist è ancora top secret, ma sappiamo che 30 di Adele sarà composto da 12 brani che saranno svelati, almeno nei titoli, nel corso delle prossime settimane a ridosso dell’uscita del disco.

30 di Adele è già in pre-ordine su Amazon

30 di Adele, come dicevamo in apertura, uscirà in tutto il Mondo il 19 novembre 2021, ma già da oggi è possibile pre-ordinarlo e riceverlo a casa, nel caso della versione fisica, il giorno stesso dell’uscita.

I vantaggi del pre-ordine

Perché pre-ordinare un prodotto su Amazon quando è sufficiente attendere la data di uscita per acquistarlo in tutta tranquillità? La risposta è molto semplice: il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente.

Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito (come nel caso del disco di Adele), pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).