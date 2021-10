Adele sta tornando con l’atteso nuovo album, 30, anticipato dal singolo “Easy on me“, in radio da venerdì 15 ottobre 2021. Sei anni dopo la pubblicazione del suo precedente disco, 25, è imminente ormai il rilascio del prossimo lavoro della cantante inglese. A stuzzicare la curiosità dei fan, prima dell’ufficializzazione del brano che segna il comeback, è stata campagna di marketing globale con laser che mostravano il numero 30, su diversi luoghi e città in tutto il mondo. Le proiezioni sono state effettuate sulla Torre Eiffel a Parigi, sul Colosseo a Roma, sulla Porta di Brandeburgo a Berlino, sul Nemo Museum ad Amsterdam e sull’Empire State Building di New York.

Ecco quello che sappiamo sul nuovo disco…

Easy on me è il primo singolo

Come ormai noto, Easy on me è il pezzo scelto per promuovere il disco. Sabato (9 ottobre), la superstar britannica ha voluto anticipare circa 40 secondi del brano su Instagram Live, presentando in anteprima una parte cantata al pianoforte, con i seguenti testi:

“There ain’t no gold in this river, that I’ve been washing my hands in forever / And there is hope in these waters, but I can’t bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in.”

Dopo averlo condiviso, ha quindi disattivato rapidamente la traccia, prima di commentare: “Ops, il mio telefono sta già suonando, mi metterò nei guai…”

30, nessun duetto nell’album

E’ stata la stessa Adele ad anticipare che nel suo nuovo disco, 30, non sarà presente alcun duetto o collaborazione.

Parlando con Vogue la scorsa settimana, in una delle due interviste pubblicate con la rivista nel Regno Unito e negli Stati Uniti, Adele ha confermato la decisione.

“Non è che non lo voglia. Non è calcolato. Non è mai stato giusto per qualche motivo”

30, autori e produttori delle canzoni

Chi sono gli autori delle canzoni presenti nell’album 30?

Adele ha confermato di aver lavorato ancora con Greg Kurstin, che ha prodotto tre tracce nel suo precedente album 25, incluso il successo mondiale Hello.

Altri cantautori che hanno lavorato su 30, secondo le interviste di Vogue di Adele, includono due cantautori e produttori pop svedesi: Max Martin che ha lavorato anche su 25, così come Shellback (Karl Johan Schuster). Presente anche Tobias Jesso Jr. con il quale avrebbe lavorato su una traccia molto potente presente nell’album.

Infine, ha anche lavorato con il produttore londinese Inflo – che ha già collaborato con Little Simz e Michael Kiwanuka – e con il compositore di colonne sonore di Black Panther vincitore dell’Oscar Ludwig Göransson.

Che genere di canzoni e di sound ci saranno in 30?

Secondo quanto anticipato, nel disco ci saranno ballad sullo stile dei grandi successi di Adele, come “Someone like you” o “Rolling in the deep“. Tuttavia, secondo Vogue, il nuovo album contiene una traccia descritta come qualcosa di inaspettato da Adele con la sua voce “campionata e ricampionata su un ritmo ipnotico”, con “sfumature di Goldfrapp”. Altri pezzi ricordano le atmosfere e lo stile alla ‘Marvin Gaye’.

Di cosa parleranno le canzoni?

Adele si è separata dal suo ex marito Simon Konecki quando aveva 30 anni. Ora sta uscendo con Rich Paul, un agente sportivo. Konecki vive dall’altra parte della strada rispetto al cantante e condividono la custodia del figlio Angelo.

L’artista ha detto a Vogue in un’intervista di aver scritto questo album anche per il figlio:

“Volevo spiegargli attraverso questo disco, quando ha vent’anni o trent’anni, chi sono e perché ho scelto volontariamente di smantellare tutta la sua vita alla ricerca della mia felicità. A volte lo rendeva davvero infelice. E questa è una vera ferita per me che non so se sarò mai in grado di guarire”.

30, il nuovo album uscirà subito in streaming?

Il nuovo disco di Adele uscirà in streaming? La domanda apparentemente banale fa riferimento, invece, alla scelta attuata dalla cantante nel 2015 con la pubblicazione di 25. Ai tempi, il disco non fu reso disponibile per lo streaming, ad esempio su Spotify. Eppure, nonostante ciò, nella sua settimana di apertura, l’album è diventato comunque Platino in 24 ore, vendendo 300.000 unità nelle sue prime 24 ore in vendita solo nel Regno Unito.

Ha anche venduto 7,4 milioni di copie negli Stati Uniti in sole sei settimane alla fine del 2015 e alla fine è stato aggiunto a Spotify e Apple Music sette mesi dopo la sua uscita.

Secondo Vogue, “Adele è irremovibile” che il nuovo album venga pubblicato sui servizi di streaming, oltre a vinile e CD.

Quando esce 30, il nuovo album di Adele?

Non è stato ancora resa ufficiale la data d’uscita di 30, il nuovo album di Adele. Nel 2015, Hello è uscito un mese prima che venisse pubblicato 25. Quindi si pensa che il rilascio possa avvenire a metà novembre circa. Sembrerebbe addirittura possibile come data quella del 19 novembre 2021. Il motivo? Taylor Swift ha deciso di anticipare il suo “Red (Taylor’s version)” di una settimana, dal 19 al 12 novembre. Una scelta improvvisa che, secondo molti, è legata proprio alla decisione di non ritrovarsi a sfidare un fenomeno globale e internazionale come Adele. Il 5 novembre verrà rilasciato ABBA VOYAGE, un altro atteso album. Il 19 novembre Adele avrebbe campo libero…