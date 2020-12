Domani, 10 dicembre, si terrà la finale di X Factor 2020. Sono in 4 i finalisti che si sfideranno per agguantare il primo posto nella quattordicesima edizione del talent show. E, come sottolineato, quest’anno ci sarà estrema parità tra i giudici poiché, all’ultima puntata, sono arrivati un membro per ogni categoria.

E così, Hell Raton punta tutto su Casadilego, Emma confida nel grande riscontro ottenuto (anche in streaming) di Blind, Manuel Agnelli guiderà i suoi Little Pieces of Marmelade mentre Mika ha l’originalità e genialità di N.A.I.P., fortemente voluto fin dai casting.

Uno di loro sarà il vincitore di X Factor 2020. Ma chi ha più possibilità? Secondo gli analisti di Stanleybet è, come per la settimana scorsa, una gara tra Casadilego e Blind. Con una piccola differenza che ora è leggermente favorita la teramana. La giovanissima diciassettenne ora vale 2 volte la posta, seguita dal rapper perugino a 2,10. Una sfida che si riflette anche sui loro giudici con Hell Raton a 1,90 ed Emma a 2,00.

Non è da dimenticare il possibile sorpresa determinato da Mika (4,50) con l’eclettico N.A.I.P. a quota 5,00. Chiude la classifica Manuel Agnelli a 10,00 con i Little Pieces of Marmelade altissimi a 12,00.

Quest’anno, dopo il colpo di scena dei Melancholia, eliminati nella puntata precedente alla semifinale, non si può sottostimare nessuna possibilità. La voce di Casadilego aveva incantato tutti, fin dall’inizio. Lei, insieme ai Melancholia, sembravano puntare direttamente alla finale e contendersi il primo posto. E, invece, sappiamo come è andata a finire per la band…

E N.A.I.P.? Lui, che ha diviso il pubblico tra chi lo considera un genio e chi pensa sia sopravvalutato, è riuscito a battere proprio i superfavoriti, i Melancholia. Al televoto.

E proprio il televoto, domani, ha in mano tutto.

Apprezzati, dal pubblico, anche i Little Pieces of Marmelade che non hanno mai lesinato sulla grinta ed energia durante le loro performance. Sapranno convincere il pubblico durante le tre manche della finale?

La risposta a tutte queste domande la avremo domani sera, dalle 21,15 su Sky Uno e in chiaro su Tv8.