Possiamo davvero usare la parola shock per raccontare la prima eliminazione della quinta puntata di X Factor 2020. Al ballottaggio della prima manche, infatti, sono finiti i Melancholia insieme a N.A.I.P. La band è stata -a sorpresa- la meno votata nella prima sfida dei concorrenti mentre il componente della squadra di Mika è stato il meno ascoltato in streaming nell’ultima settimana.

Mika è stato il primo ad esprimersi: “Ovviamente devo eliminare i Melancholia e lo faccio col cuore pesante”. Agnelli ha salvato il suo gruppo:

“Credo sia il peggior ballottaggio di questa edizione, due degli elmenti così interessanti sono una sconfitta. Devo eliminare N.A.I.P anche se lo adoro”

Emma ha preferito la band: “Ho grande stima di entrambi questi talenti… Elimino N.A.I.P.”

Hell Raton, in maniera imprevedibile, ha creato il Tilt: “Grande compito di m*da per me… Ho un problema, sono stra confuso. Volevo vedere N.A.I.P. in finale, le ultime due proposte dei Melancholia non mi hanno convinto… devo eliminare i Melancholia”.

In attesa del verdetto, ecco il commento dei due giudici coinvolti.

Mika si è espresso così: “Trovo questo ballottaggio particolarmente crudele. Lì, sul palco, ci sono 4 persone che hanno veramente cambiato il feeling di questa edizione. Una conoscenza della musica imbarazzante, conoscete una biblioteca strepitosa. C’è una ricchezza musicale che stiamo perdendo. Trovo crudele questa cosa degli ascolti. Abbiamo preso questo rischio e trasformato in creatività. Abbiamo spaccato, rischiato. Mi piacerebbe continuare ma arrivare a questo punto è stato molto divertente”

Manuel Agnelli ha ribadito:

“Questo ballottaggio è una delle cose più estreme successe quest’anno. Sono due personalità che hanno cambiato questa trasmissione. Sono sorpreso perché la versione di Bjork aveva una raffinatezza estrema che solo loro possono dare qua dentro. C’è da mettersi in dubbio per quello che abbiamo fatto. I Melancholia sono dei talenti straordinari. Mi straccia il cuore vederli qui…”

Il pubblico ha deciso che tra Melancholia e N.A.I.P. terminano la loro avventura a X Factor… i Melancholia.

“Siete la mia cosa preferita in dieci anni di programma” ha ammesso Cattelan, incredulo anche lui.

“Io non so che dire, preferisco sempre cantare… Qua dentro abbiamo imparato tantissime cose, ho affrontato tante cose che non riesco ad affrontare da sola. Mi spiace perché noi ci crediamo un sacco” la reazione della leader della band, Benedetta.

Condivisibili le parole di Manuel Agnelli di fronte al risultato:

“Wow… Io credo che questa cosa sia un grande fallimento in una edizione che sembrava differente dalle altre. Un fallimento del tavolo dei giudici, mio, sicuramente. Un grandissimo fallimento. Una cosa devastante. Io credo che loro riusciranno a fare grandi cose. Sono a disposizione vostra. Credo che il pubblico vi seguirà fuori di qua”

X Factor 2020, senza i Melancholia, hanno perso una parte fondamentale. Da vincitore annunciato.