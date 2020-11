Oh Oh Oh è il titolo dell’inedito di N.A.I.P. per la terza puntata di X Factor 2020. Il brano è stato assegnato al cantante dal suo giudice della squadra degli Over, Mika. E così, dopo “Attenti al loop” -che ha conquistato l’intera giuria durante i casting di questa edizione del talent show, per il concorrente è il momento di un secondo nuovo singolo, disponibile poi dalla mezzanotte di stasera in download e streaming su Spotify.

Ecco la scheda del cantante: