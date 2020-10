Blind è un cantante che fa parte del gruppo Under Uomini capitanato da Emma, in gara a X Factor 2020.

L’artista ha eseguito il suo inedito, Cuore nero, disponibile in streaming proprio da questa notte, sul Mixtape ufficiale rilasciato in occasione della prima puntata del talent show.

Ecco la biografia di Blind, il rapper che ha conquistato un posto nella categoria guidata da Emma:

Franco Rujan ha 20 anni e vive a Perugia. Vuole riscattare il suo passato un po’ turbolento con la musica. Ha deciso di chiamare il suo progetto Blind perché l’unica cosa che vede davanti a sé è il suo obiettivo di fare musica. Ha colpito da subito giudici e pubblico. Su Youtube, la clip della sua audition dove ha presentato per la prima volta davanti ai 4 giudici Cuore Nero, sfiora le 2 milioni di views.

Qui sotto il testo della canzone.

Lei che mi chiede se voglio uscire

Scusami ho troppo da fare

Tra poco ho un treno devo partire

Quindi c’è poco da fare

3.29 devo partire Maru che passa a suonare

Faccio un po’ tardi deve capire

Tanto corro per le scale

Ho anche finito le sigarette

Dopo le passo a comprare

Lei che continua a chiamare

Chiama e richiama su quel cellulare ya ya

Salgo sul treno tutto di fretta

Sai che sta vita fra non aspetta

Ho fatto per anni quella gavetta

Solo 20 anni la guerra in testa

Quanto è bella Milano sotto il cielo blu

Roma è bella e mi manca adesso torno giù

Prendo quel che mi spetta e non ci penso più

Ora sono qua in alto

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero

Già lo so, già lo so

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero

Già lo so, già lo so

Ricordo gli scherzi che facevi a me

Quando ti incazzavi spegnevi il cell

Quando piangevi sotto le coperte

Chiedevo che avevi, dicevi niente

Ora dai basta non fare così

Nudi sul letto a guardare quel film

Ti porterò in un albergo a Paris

Ma ora ho da fare io non sono qui

Scendo dal treno la folla mi aspetta

C’è chi mi applaude chi invece non resta

Salgo sul taxi scortato alla festa

Troppi pensieri dentro la mia testa

Dentro il locale mi scorta la crew

Il primo pensiero tra quelli sei tu

Mischiando vodka con il Malibu

Brindiamo a Roma sotto il cielo blu

Quanto è bella Milano sotto il cielo blu

Roma è bella e mi manca adesso torno giù

Prendo quel che mi spetta e non ci penso più

Ora sono qua in alto

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero

Già lo so, già lo so

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero

Già lo so, già lo so