Il 26 gennaio 2024 sarà disponibile ‘Where Do We Go Now’ il nuovo singolo di Lil Nas X dopo il riscontro tiepido ottenuto dal primo singolo del cantante, J Christ.

Where Do We Go Now, Lil Nas X: il nuovo singolo esce venerdì 26 gennaio 2024

Si intitola ‘Where Do We Go Now‘ il nuovo singolo di Lil Nas X, in uscita a poche settimane di distanza dal chiacchierato ‘J Christ‘. Dalle anticipazioni sembra che il brano possa essere più personale intimo rispetto al provocatorio primo singolo di questa sua nuova era discografica. “Sto rilasciando nuova musica per soddisfare la tua depressione”, ha detto nella didascalia del post, condiviso nelle ultime ore.

Finora non ci sono molte anticipazioni a riguardo all’argomento, tuttavia, la cover della canzone vede un disegno di Lil Nas X in piedi in un campo verde mentre si tiene per mano con quella che sembra una versione più giovane di se stesso. Quindi è probabile che la canzone mostrerà il lato più introspettivo di Lil Nas X. La canzone arriva insieme al documentario di Lil Nas X, Long Live Montero, che sarà presentato in anteprima sabato 27 gennaio sul canale Max.

Vi terremo aggiornati con audio, testo, significato e traduzione della canzone, disponibile dal 26 gennaio 2024.

J Christ, il brano provocatorio ha deluso le aspettative?

Dopo diverse anticipazioni via social per suscitare clamore e attenzione sul brano, J Christ ha deluso le aspettative? La canzone, ad oggi, non ha brillato nelle classifiche, mostrando forse una certa stanchezza legate al progetto o un appeal inferiore a quanto sperato.

In America il pezzo non è andato oltre la 69esima posizione della Billbord Hot 100. Nel Regno Unito, invece, ha conquistato il 59esimo gradino della chart. Solo in Nuova Zelanda è entrato nella top ten, all’ottavo posto e anche in Svezia dove è riuscito a salire alla numero 2. In Italia, invece, il pezzo attualmente non è nemmeno entrato nella top 100.

