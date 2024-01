Era inevitabile che il video che accompagna il nuovo singolo di Lil Nas X, J Christ, finisse al centro di critiche e polemiche. Nelle immagini della clip, il rapper riprende e ricrea momenti biblici nei panni di Gesù e Noè, attirando commenti non sempre favorevoli anche da numerosi utenti, via X (clicca qui per vedere il video della canzone). Rispondendo a un X che minimizzava la sua ultima offerta rispetto a un uso più “di classe” delle immagini religiose, Nas non si è tirato indietro e ha risposto in maniera seccata e diretta, parlando anche di Madonna e Lady Gaga, usate come figure di riferimento. Come non pensare a controversi video come “Like a prayer” o “Judas”?

Il problema con molti di voi gay è che pensate che io stia cercando di essere come Gaga o Madonna quando in realtà, con tutto il dovuto rispetto, non me ne frega un c***o di quello che hanno fatto e sto facendo quello che voglio con la mia carriera”

Insomma, non l’ha presa proprio benissimo.

J Christ, le polemiche sul video di Lil Nas X

Lil Na X, noto come Montero Lamar Hill, ha ottenuto un successo assoluto con il suo singolo country rap “Old Town Road”. La canzone è rimasta 19 settimane nelle classifiche Billboard 100. Non molto tempo dopo che il pezzo diventasse la canzone numero 1 più longeva dal suo debutto nel 1958, il rapper dichiarò gay.

Il ritorno con la hit “Montero (Call Me by Your Name)” nel 2021 ha suscitato ancora maggiore clamore. Il video musicale mostrava il rapper con stivali alti fino al ginocchio mentre eseguiva la pole dance, scivolando dentro l’inferno sul palo e facendo una lapdance per il diavolo.

E arriviamo ad oggi.

Prima che uscisse il video musicale di “J Christ”, il rapper era attivo sui social media pubblicando clip mentre mangiava ostie come fossero patatine e bevendo vino, offrendo un viaggio in paradiso tutto compreso e vestendosi come una figura dall’aspetto di Gesù Cristo su una croce. Ha anche pubblicato su Instagram una (finta) lettera di accettazione da parte della scuola cristiana, la Liberty University, in cui si diceva che “stava per andare al college per studi biblici in autunno. Non tutto è un troll!”

Dopo l’uscita del video “J Christ”, il rapper cristiano Bryson Gray ha denunciato le immagini di Lil Nas vestito da Gesù e ha invitato anche altri cristiani a condannarlo pubblicamente:

“Penso che stia prendendo in giro il cristianesimo. Sta prendendo in giro Cristo. Ecco perché usa immagini cristiane per farlo. Lo sta facendo con l’obiettivo di prenderci in giro perché è così che ottiene i suoi clic. Non mi interessa se riceve i clic a causa della reazione dei cristiani. Voglio vedere più cristiani che reagiscono”