Tiziano Ferro, il testo del nuovo singolo Cuore Rotto: ne parlano già tutti

Dopo tre anni di silenzio discografico, Tiziano Ferro torna a far parlare di sé con Cuore Rotto, il singolo che segna ufficialmente l’inizio di una nuova fase artistica.

Lontano dai riflettori e dai social per oltre due anni, il cantautore di Latina riappare con un brano che è anche una dichiarazione d’intenti. Un vero restart che coinvolge la sua vita professionale e personale.

Un nuovo inizio per Tiziano Ferro

Il lancio di Cuore Rotto coincide con un cambiamento importante nella carriera del cantante. Dopo oltre vent’anni di collaborazione con lo stesso team, Ferro ha scelto di voltare pagina sia sul fronte del management sia su quello discografico.

Si è affidato alla direzione artistica di Paola Zukar e alla sua Big Picture Management, mentre sul piano discografico ha firmato con Sugar Music rinnovando anche l’accordo editoriale con Sugar Music Publishing.

“Lavorare con un nuovo team mi ha dato l’opportunità di guardare con occhi nuovi a quello che faccio, è stata l’occasione per cambiare alcuni aspetti del lavoro ed innamorarmi nuovamente del mestiere della musica”, ha dichiarato il cantante di Sere nere. Un messaggio che sa di rinascita, rivolto ai fan ma anche a sé stesso.

La genesi di Cuore Rotto

Il brano, scritto dallo stesso Ferro e prodotto Marz, Zef e Marco Sonzini, nasce in circostanze particolari. L’artista ha raccontao che l’ispirazione è arrivata in una camera d’hotel, durante un viaggio lontano da Los Angeles, dove vive da anni.

“Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di Cuore Rotto”, ha detto. “Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere”.

Il risultato è un brano immediato, nato di getto, che unisce malinconia e ritmo. Ferro la definisce, proprio nel testo, “la canzone più triste che abbia mai scritto”, ma anche un inno a trasformare il dolore e la sofferenza in nuova energia.

Il messaggio, come ha detto lo stesso Ferro, è rivolto a chiunque si trovi (o si sia trovato) in una situazione difficile nella vita e abbia bisogno di una spinta a mantenere uno sguardo positivo sul futuro.

Il testo

Avevo bisogno di te

Come un angelo bianco

Come vergine un santo

Come chi non ha fede

Però ti ho perso perché

Iniziammo male ma finimmo pure peggio

Era lui il nemico era l’oltraggio ci prendeva e ci buttava

E lo dicevo sempre guarda che qui prima o poi qualcuno muore

È per colpa del

Sì per colpa del

Questa è una canzone

La più triste che ho scritto

Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa

Che fa

Questa è la ragione per cui ho rotto tutto

Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa

Che fa

E l’ho scritta per noi

E l’ho scritta per

E l’ho scritta per chiunque voglia perdersi e non trovarsi mai

E l’ho scritta perché non ne potevo più

E l’ho scritta perché gli errori ed il rancore

Da adesso ci faranno ballare

Questa è una canzone

La più triste che ho scritto

Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa

Che fa

Questa è la ragione per cui ho rotto tutto

Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa

Che fa

E l’ho scritta per noi

E l’ho scritta per

E l’ho scritta perché non credo più alla vita

Adesso che la nostra è finita

Questa è una canzone

La più triste che ho scritto

Questo invece è il suono del mio cuore rotto che fa

Che fa

Questa è la ragione per cui ho rotto tutto

Questo invece è il suono di un amore distrutto che fa

Che fa

E l’ho scritta per me

Sì l’ho scritta per me

L’ho scritta solo per me

E l’ho scritta per….