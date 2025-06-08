Serenata, testo e significato del brano di Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Lo scorso 30 maggio è uscito il brano Serenata di Alessandra Amoroso e Serena Brancale, due donne che hanno stretto un’amicizia sincera e molto forte. La canzone è contenuta nel prossimo album della Amoroso – Io non sarei – in uscita il prossimo 13 giugno, ed è una vera e propria celebrazione delle origini pugliesi che hanno le due artiste. Ad unirle è infatti proprio lo spirito folcloristico e pop, che contraddistingue lo stile delle due cantanti. Il testo è scritto da Brancale e Amoroso insieme ad Alessandro La Cava e Federica Abbate, con la produzione di Carlo Avarello, Gorbaciof e Itaca. Di recente è uscito anche il videoclip ufficiale diretto da Marco Braia e ambientato in Puglia. Una storia – quella raccontata – di due donne che da nemiche diventato amiche.

Il testo di Serenata

Sono sola persino stasera che fumo Marlboro e pensieri per cena (Eh)

Ho lasciato anche la tele accesa

Ho notato qualcosa che prima non c’era (Eh)

Un odore, un profumo straniero

Che non sa di te e nemmeno di me

Finalmente, guardando i tuoi occhi, ho capito chi è

[Alessandra Amoroso]

Ed io domani glielo dico

Che non l’ami, che hai mentito

Che mi hai messo il cuore in frigo

Con il vino che ora è aceto

Solamente una storia qualunque

Una piccola goccia nel mare che c’è

Di parole, parole, parole, promеttimi che

[Serena Brancale & Alessandra Amoroso]

Vita mia, ogni volta che la vita tua si intreccia con la mia

Finirà chе finiremo in una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no

Quante cose non mi hai detto

C’è una musica nel vento

Serenata, una serenata

Una serenata non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia

Passa il tempo, però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose, amore mio, non mi hai mai detto

[Alessandra Amoroso]

Mhm, rimango da sola persino stasera

Un bicchiere di vino e per dolce un caffè (Eh)

E negli occhi nascondo l’amore, la sabbia, la voglia e il ricordo di te (Eh)

Io che ho deciso che intanto domani non ci sarà il tempo di darci del tu

Finiremo in un’altra notte di parole al vento nel mare del Sud

[Serena Brancale]

Ed io domani glielo dico

Che non l’ami, che hai mentito

Che mi hai messo il cuore in frigo

Con il vino che ora è aceto

È solamente una storia qualunque

Una piccola goccia nel mare che c’è

Di parole, parole, parole, promettimi che

[Serena Brancale & Alessandra Amoroso]

Vita mia, ogni volta che la vita tua si intreccia con la mia

Finirà che finiremo in una scenata di folle gelosia

Quindi no, no, no, no

Che forse è meglio di no

Quante cose non mi hai detto

C’è una musica nel vento

Serenata, una serenata

Una serenata non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia

Passa il tempo, però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose, amore mio, non mi hai mai detto

E vorrei fossi un uomo più libero

Anche se sento manca l’ossigeno

Amore, dimmelo

Ancora, dimmelo, dimmelo, dimmelo

Serenata, una serenata

Una serenata non sotto casa mia

Finirà che poi finiremo in una scenata di folle gelosia

Passa il tempo, però

Tu non le dici di no

Ma è una moda del momento

Quante cose, amore mio, non mi hai mai detto

Il significato

Alessandra Amoroso e Serena Brancale si sono incontrate in occasione del Festival di Sanremo 2025 e hanno cantato durante la serata delle cover interpretando il brano If I Ain’t Got You di Alicia Keys. Con il brano Serenata, le protagoniste interpretano i ruoli di due rivali in amore che sono inizialmente occupate a contendersi un uomo. Man mano tra le due nasce una sintonia, che si trasforma in amicizia. A trionfare è infatti la solidarietà femminile, che ha la meglio anche sull’amore tossico. Entrambe decidono di fare pace, prendendo la disavventura con leggerezza.