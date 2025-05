D’amore non si muore, testo e significato della canzone di TriGno

Trigno in questo brano affronta la fine di un amore con lucidità: non sfugge del tutto alla malinconia, ma riesce allo stesso tempo a non diventarne vittima.

TriGno ha conquistato il secondo posto e il premio di categoria ad Amici e il singolo D’amore non su muore uscito il 23 maggio sulle piattaforme – ma che ha già fatto il suo debutto durante il day-time del 6 maggio – ha catturato l’attenzione per la sua forza comunicativa, carica di verità e introspezione.

E’ importante sottolineare che il pezzo nasce in un momento particolare dell’artista, ovvero dopo il successo di altri brani come A un passo da me, Maledetta Milano e 100 sigarette, tutti accolti positivamente sulle piattaforme di streaming. D’amore non si muore chiude questo ciclo.

Pietro Bagnadentro, questo è il vero nome del giovane cantautore nato ad Asti nel 2002 e inizialmente calciatore, sta vivendo con consapevolezza il successo esploso dopo il talent show di Maria De Filippi. Scelto da Anna Pettinelli, che ne ha riconosciuto subito il talento, ha vissuto quest’esperienza con grande passione, ma non senza problemi: il cantante infatti ha rischiato l’espulsione per comportamenti ritenuti scorretti, ma nonostante le difficoltà, è arrivato fino alla fine.

Il significato della nuova canzone di TriGno

Il suo nome d’arte nasce dal suo passato sul campo verde, precisamente da Pietrigno, soprannome scelto dal padre durante le partite. Un improvviso infortunio lo ha strappato da questo sport, ma Pietro è riuscito a trovare la sua nuova strada nella musica, passione che le ha trasmesso la madre.

Ma cosa racconta davvero D’amore non si muore? È una canzone che si basa sulla malinconia, ma senza mai farsi travolgere dal vittimismo. Il protagonista è immerso in una relazione che si sta sgretolando: ci sono tensioni, errori, incomprensioni, ma anche momenti di leggerezza e ironia. TrigNO canta: “So che non ti rivedrò… d’amore non si muore”, un ritornello che diventa quasi un mantra, un modo per affrontare il dolore con dignità e un pizzico di disincanto.

Il testo è costruito come un dialogo interiore, dove convivono rimpianto e liberazione. Si parla di litigi, di promesse non mantenute, di piccoli gesti quotidiani che diventano metafora di un rapporto che si trascina. Ma, al tempo stesso, c’è la consapevolezza che la fine non è una tragedia. “Lo so che non piangerò”

A livello musicale, l’inizio ha quasi un’ atmosfera intima, con un pianoforte che apre la strada a una parte ritmica incalzante, che esplode dopo pochi secondi. È il passaggio dal pensiero alla reazione, dalla malinconia al coraggio di andare avanti. La produzione di CanovA amplifica l’emotività del testo senza mai appesantirlo, lasciando spazio alla voce di TrigNO, sempre sincera e diretta.

Il testo

Siamo in grado di farci bene e di farci del male

Non so come fare con te

Non siamo perfetti, tu puoi pure sbagliare

Ma te la prendi sempre con me

Che ho la testa per aria

E le tasche bucate

Una tua litigata vale

Più di mille risate

Sto fine settimane che dici

Ce ne andiamo al mare

Se amore o sesso tanto vale

Tanto

So che non ti rivedrò

D’amore non si muore, d’amore

D’amorе non si muore

Lo so che non piangerò

D’amorе non si muore, d’amore

D’amore non si muore

Ho imparato a correre

E tu mi vuoi fermare

Ma non ti sto a aspettare

Lo so che non piangerò, ma

Perché fa così male

Se d’amore non si muore?

Io

Che dovrei andare all’inferno perché ti ho mentito

Pff (Ah), colpa del vino

Ma proprio tu

Che mi hai preso il viso a schiaffi e io non l’ho sentito

Avrei rovinato tutto per un tuo sorriso

Ma lascio stare

Che tutto sommato non sappiamo far nient’altro che litigare

Se continuo o smetto

Se amore o sesso

Tanto vale, tanto

So che non ti rivedrò

D’amore non si muore, d’amore

D’amore non si muore

Lo so che non piangerò

D’amore non si muore, d’amore

D’amore non si muore

E mi sento un coglione

Ma va bene lo stesso

Se volevi un motivo per andare via, te ne avrei dati cento

Ma preferisco così

Che mi fai il dito medio dal tuo balcone

Ma certo che sì

D’amore non si muore

(Se mi lasci, rido perché)

D’amore non si muore

So che non ti rivedrò

D’amore non si muore

Lo so che non piangerò

D’amore non si muore, d’amore

D’amore non si muore

Ho imparato a correre

E tu mi vuoi fermare

Ma non ti sto a aspettare

Lo so che non piangerò, ma

Perché fa così male

Se d’amore non si muore?