J Christ è il nuovo singolo di Lil Nas X che anticipa l’uscita del suo secondo disco di inediti, previsto nel 2024. Un frammento della canzone è stato presentato in anteprima per la prima volta in un video TikTok il 9 dicembre 2023 in cui Lil Nas X ha detto che era la sua canzone preferita. Il cantante ha rivelato che il brano sarebbe uscito insieme a un video musicale, che è stato presentato in anteprima in varie chiese di New York, Chicago, Houston e Los Angeles. In seguito ha confermato che ci sarebbe stata una “amata popstar” di cui è “un fan da molto tempo”, questo in seguito si è rivelato essere uno scherzo in un Tweet in cui ha detto “era dio”. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere testo, significato e traduzione.

Qui il video ufficiale della canzone, con l’anteprima il 12 gennaio alle 6 di mattina, ora italiana.

Il testo in inglese di J Christ, il brano che anticipa l’uscita del secondo disco di inediti di Lil Nas X.

Hey, look look look, but look

We going all the way up, man

We going past what we been like

Taking this shit back to the Westside

(Is he ‘bout to give ‘em something vi-iral?)

Fine cash shit

Yeah, uh

Bust-down chain, that was 30 Banz

Bust down wrist, match my bust down thirty inch

Walk up in the club poppin’ shit like it was Doublemint

Lookin’ for a ten, we only settle when it’s settlements

Uh, uh, uh, let ‘em slide, yeah

Last year was a quiet year

Now I’m on Mariah

I’m finna take it higher, ok

Let ‘em slide, yeah

Last year was a quiet yеar

Tell ‘em, “Come outsidе”

Baby, we ain’t tryna hide

You know what I’m on, I’m on a break

You know when I’m back, it’s all for take

You know that I’m ready for everything

You know when I play, it’s all for keeps, uh, uh

Is he up to somethin’ only I-I know?

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

Is he ‘bout to give ‘em somethin’ vi-iral?

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

Which way that we goin’? Hmm, this way

Took ‘em to the telly and I told ‘em it’s a dizz-ate

Turn up, baby, we gon’ have to check out at like 6A

Really it’s that eizz-ight, but your Uber on the wiz-ay

Back-back-back up out the gravesite

Bitch, I’m back like J Christ

I’m finna get the gays hyped

I’m finna take it yay high

Back up out the gravesite

Bitch, I’m back like J Christ

I’m finna take your, uh, uh

I’m finna take it yay high

You know what I’m on, I’m on a break

You know when I’m back, it’s all for take

You know that I’m ready for everything

You know when I play, it’s all for keeps, uh, uh

Is he up to somethin’ only I-I know?

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

Is he ‘bout to give ‘em somethin’ vi-iral?

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

Is he up to somethin’ only I-I know?

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

Is he ‘bout to give ‘em somethin’ vi-iral?

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

Oh-oh-oh

I’m in my prime

(Bitch, I’m back like J Christ)

Let’s go-go-go

Let’s take ‘em on a high

(Yeah, yeah)

Is he ‘bout to hit ‘em with the high-igh note?

What? Yeah