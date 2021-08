Madame torna con un nuovo singolo, Tu mi hai capito, dal 3 settembre 2021, insieme a Sfera Ebbasta.

Madame feat. Sfera Ebbasta, quando esce, i produttori

La cantante, poco fa, via social, ha condiviso la cover del brano, svelando la collaborazione con Sfera Ebbasta. Il brano si intitola “Tu mi hai capito” e sarà disponibile da venerdì 3 settembre 2021. La canzone è prodotta da Bias e Charlie Charles.

TU MI HAI CAPITO feat. @sferaebbasta fuori venerdì 03/09 👁 (prod. @__bias___ & @charliecharles)

Da Voce a Marea, i recenti successi di Madame

Periodo ricco di successi e soddisfazioni per Madame. La cantante ha conquistato pubblico e critica con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 grazie al brano “Voce“. L’esordio sul palco del Teatro Ariston è stata la conferma per chi già la conosceva e una scoperta interessante per il grande pubblico. Il brano ha trainato il disco nelle classifiche ed è risultato tra le canzoni più vendute e di successo dell’ultima edizione del Festival.

Inoltre, nel periodo estivo, Madame ha conquistato radio e charts con un altro pezzo, Marea, ulteriore conferma del suo talento. La canzone ha brillato insieme ad altri tormentoni come quello di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti (“Mille”) e Noemi insieme a Carl Brave con la loro “Makumba”.

Madame, la riedizione digitale del suo primo disco

Dopo la pubblicazione del suo primo album, in seguito alla partecipazione a Sanremo 2021, Madame ha poi rilasciato una riedizione digitale del disco che comprende anche “Marea”.

Qui sotto la tracklist.

Marea

Istinto

Voce

Il mio amico (feat. Fabri Fibra)

Bugie (feat. Rkomi e Carl Brave)

Babaganoush (feat. Pinguini Tattici Nucleari)

Dimmi ora (feat. Gué Pequeno)

Clito

Mood (feat. VillaBanks)

Nuda (feat. Ernia)

Bamboline boliviane

Mami papi

Baby

Luna (feat. Gaia)

Amiconi – freestyle

Tutti muoiono (feat. Blanco)

Vergogna