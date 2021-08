Sfera Ebbasta: il Famoso Tour rinviato al 2022

Il Famoso Tour di Sfera Ebbasta non si terrà più nell’autunno di quest’anno. I concerti che il rapper di Cinisello Balsamo avrebbe dovuto tenere nei palazzetti a settembre e ottobre, infatti, sono stati posticipati all’anno prossimo.

Tutte le date sono state riprogrammate ad aprile del 2022, in seguito alle disposizioni governative, ancora in vigore, per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di COVID-19.

I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Di seguito, trovate tutte le nuove date.

Sfera Ebbasta, Famoso Tour: le nuove date

RIMINI RDS STADIUM

9 aprile 2022 (nuova data) sostituisce l’11 settembre 2021

MILANO MEDIOLANUM FORUM

11 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 13 settembre 2021

12 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 14 settembre 2021

BOLOGNA UNIPOL ARENA

20 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 20 settembre 2021

ROMA PALASPORT

22 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 28 settembre 2021

EBOLI PALASELE

24 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 2 ottobre 2021

TORINO PALA ALPITOUR

26 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 21 settembre 2021

FIRENZE MANDELA FORUM

28 aprile 2022 (nuova data) sostituisce 24 settembre 2021

Blanco e Sfera Ebbasta: il successo di quest’estate

Sfera Ebbasta avrebbe potuto coronare questo 2021, ricco di soddisfazioni, con il suo Famoso Tour ma il rapper, purtroppo, dovrà attendere l’anno prossimo.

Per Sfera Ebbasta, infatti, l’estate che sta per giungere al termine è stata caratterizzata dal grande successo ottenuto dal singolo di Blanco, Mi fai impazzire, che vede la sua partecipazione.

Mi fai impazzire ha dominato la classifica dei singoli nel corso di quest’estate, ottenendo anche la certificazione di triplo Disco di Platino.

Anche l’album Famoso, il quarto lavoro di inediti di Sfera Ebbasta, ha ottenuto il triplo Disco di Platino. Pubblicato nel novembre dell’anno scorso (e ripubblicato digitalmente lo scorso dicembre con l’aggiunta di due tracce inedite, la title-track Famoso e il remix di Tik Tok con la partecipazione di Paky e Geolier), dall’album sono stati estratti i singoli Bottiglie Privè, Baby, in collaborazione con J Balvin, e Hollywood, con la partecipazione di Diplo.