Tommaso Paradiso, album solista e tour rimandati nella primavera 2021

Di Alberto Graziola venerdì 10 luglio 2020

Tommaso Paradiso, album e tour rinviati nella primavera 2021

Tra i vari progetti che dovevano prendere vita nel 2021, era incluso anche l'album di debutto come solista e relativo tour di Tommaso Paradiso, ex membro dei Thegiornalisti. Ma, l'arrivo del Covid-19 ha freezato e rimandato anche l'esordio, in solitaria, del cantautore.

Ad annunciarlo e confermarlo, via Instagram, è stato lo stesso Paradiso:

Il tour non si farà più ad ottobre, ma sarà spostato in primavera. Così come il disco. Doveva uscire a settembre ma non uscirà più a settembre: anche il disco arriverà in primavera

Troppa incertezza e troppi limiti per la capienza del pubblico per poter pensare di trasformare e mantenere il programma di un tour in partenza fra tre mesi. E così, l'artista ha deciso di prendersi del tempo, rinviare i progetti al 2021, con la pubblicazione del disco e i concerti, in un momento storico più adatto.

Nei mesi scorsi, Paradiso ha rilasciato tre singoli che saranno inclusi nel nuovo lavoro: Non avere paura, I nostri anni e Ma lo vuoi capire?

Il Sulle Nuvole Tour doveva partire a ottobre 2020 con la prima data al Palazzo dello Sport a Roma. Ma se ne parlerà solamente nella primavera del prossimo anno...