La partecipazione di Israele all’Eurovision 2024 è ancora in dubbio. La prima canzone presentata dalla tv pubblica israeliana KAN, October Rain (qui testo e traduzione), è stata rimandata al mittente perché troppo politica. La seconda proposta, Dance Forever, scritta da Eden Golan, che ha vinto la selezione nazionale 2024 e che quindi sarà chiamata a rappresentare il paese all’ESC (se dovesse esserne confermata la partecipazione) ha sostanzialmente fatto la stessa fine.

Dopo aver dichiarato a gran voce che non avrebbe cambiato nulla delle canzoni proposte, KAN ha fatto dietrofront e ha messo al lavoro gli autori dei brani per modificarli e ripresentarli all’EBU e avere così la chance di partecipare all’Eurovision. Un cambio di rotta ‘suggerito’ dal presidente dello Stato d’Israele che non vuole perdere l’opportunità di “far sentire forte la propria voce nel mondo“.

In attesa di vedere come verrà modificata, e se sarà nuovamente scelta per essere presentata alla commissione di valutazione dell’EBU, scopriamo il testo originale di Dance Forever, pubblicato in anteprima dal sito israeliano YNET.

La notizia di un secondo brano presentato all’EBU, anch’esso rifiutato perché troppo politico, è stata data en passant dal Ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, che ha contestato la decisione dell’EBU ribadendo che Israele “ha il diritto di cantare quel che ha vissuto“.

Il brano Dance Forever è stato scritto da Eden Golan – che ha vinto il talent HaKokhav HaBa (The Next Star) e che quindi rappresenterà Israele – con il compositore Ron Biton, il musicista Yinon Yahel e il cantante Mai Sepadia.

Running

City lights

Fighting

My mind

hiding

I don’t know what’s right

Take me

To the right road

There’s no more time and I can’t go wrong

breath in

I know that I’m strong

I break all the chains

I’m on the edge now

Watch me fly away

Oh, dance like an angel

Oh, you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh, dance like an angel

Drowning

in the sunrise

My heart is so cold

but my soul is on fire

Someone is calling from paradise

Listen

(In ebraico)

The hope doesn’t stop, it just spreads its wings

It is like a million stars that suddenly light up in the sky

(Hebrew ends)

Heart on fire

I’m a fighter

don’t stop the music

turn it up louder

I spread out my wings

flying through the sky

Hear violins

Angels don’t cry

they only sing

Still feel the ground

Beneath my feet

Oh, dance like an angel

Oh, you will remember

That I will dance forever

I will dance again

Oh, dance like an angel

Oh, dance like an angel

Oh, you will remember

That we will dance forever

We will dance again

Oh,

dance like an angel (we will dance forever)