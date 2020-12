Evermore è il secondo album di Taylor Swift pubblicato nel 2020, a distanza di pochi mesi da Folklore. A pochi giorni dal rilascio del disco, i fan della cantante hanno lanciato una ipotesi curiosa di cui vi avevamo già accennato: c’è un terzo album in arrivo dal titolo “Woodvale”? Il motivo sarebbe da rintracciare nell’angolo destro di una copertina alternativa per “folklore”, il primo lavoro di quest’anno, uscito a luglio.

Così, dopo l’uscita del disco gemello “evermore” la scorsa settimana, molti avevano suggerito che potesse significare che “Woodvale” avrebbe completato una trilogia di album.

A rispondere a questo interrogativo è stata proprio Taylor Swift, ospite del Jimmy Kimmel Live!

Tendo ad essere una specie di agente segreto quasi fastidioso, per quanto riguarda il rilascio di indizi, suggerimenti e easter eggs, ed è molto fastidioso. Ma è divertente per i fan, ed è divertente per me, perché a loro piace capire le cose e notano molti particolari nei video musicali, nelle foto o altro. E poi a volte mi spingo troppo oltre e faccio un errore”



E questo ‘errore’ è proprio in risposte alla teoria su Woodvale:

“Quando stavo facendo ‘folklore’, avevo troppa paura persino di rivelare il titolo del mio album ai miei più stretti compagni di squadra e al management. Non ho detto a nessuno dell’album fino a poco prima che uscisse. E così ho inventato un nome in codice, falso, che aveva lo stesso numero di lettere di “folklore”. Ho scelto un nome a caso … ho scelto “Woodvale. “[Volevo] vedere come sarebbe apparso sulle copertine degli album, le ho create e poi ho deciso che non volevo davvero avere un titolo di album sulle copertine dei dischi. E ci siamo dimenticati di togliere il falso nome in codice da uno di loro”

Mistero risolto, quindi. Woodvale, ahimè, non è il terzo prodotto in arrivo di una ipotetica trilogia di album. Al momento, i fan dovranno “accontentarsi” di “soli” due album in 6 mesi…