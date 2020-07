Taylor Swift annuncia il nuovo album a sorpresa: "Folklore" uscirà a mezzanotte (tracklist)

Di Alberto Graziola giovedì 23 luglio 2020

"La maggior parte delle cose che avevo programmato per questa estate non è andata a buon fine, ma c'è qualcosa che non avevo pianificato e che è successa. E quella cosa è il mio ottavo album in studio, Folklore. Sorpresa!"

Con queste parole, via social, Taylor Swift ha annunciato, a sorpresa, l'uscita del suo nuovo album di inediti, Folklore. E, per ascoltare il disco basteranno poche ore poiché l'album sarà disponibile da mezzanotte.

L'intero album è composto da 16 canzoni ed è stato scritto "in isolamento", ha detto, descrivendolo come un progetto in cui "ho riversato tutti i miei capricci, sogni, paure e riflessioni".

Uscirà anche un video musicale per la canzone "Cardigan". La Swift ha specificato che "l'intero servizio è stato supervisionato da un ispettore medico, tutti indossavano mascherine, sono rimasti lontani l'uno dall'altro e mi sono persino fatto i capelli, il trucco e tutto quanto da sola".

Infine ha concluso:

"Prima di quest'anno probabilmente avrei ripensato a quando pubblicare questa musica al momento" perfetto ", ma i tempi in cui viviamo continuano a ricordarmi che nulla è sicuro. Il mio istinto mi sta dicendo che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente rilasciarlo al mondo. Questo è il lato dell'incertezza con cui sono entrata in contatto"

Qui sotto la tracklist del disco:

"The 1"

"Cardigan"

"The Last Great American Dynasty"

"Exile" (featuring Bon Iver)

"My Tears Ricochet"

"Mirrorball"

"Seven"

"August"

"This is Me Trying"

"Illicit Affairs"

"Invisible String"

"Mad Woman"

"Epiphany"

"Betty"

"Peace"

"Hoax"

"The Lakes" (Bonus Track)