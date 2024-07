Il 13 e il 14 luglio 2024 l’attesissimo The Eras Tour arriverà a Milano: l’icona della musica Taylor Swift si esibirà infatti in due concerti a San Siro nel fine settimana, perfetta occasione per i suoi fan per ritrovarsi e divertirsi sulla musica della cantante più ascoltata al mondo su Spotify nel 2023. Stasera si terrà la prima data, attesissima, con i biglietti diventati sold out in pochi minuti e, oggi, rivenduti a prezzi altissimi (addirittura con richieste folli). I suoi fan, gli Swifties, sono pronti da giorni davanti a San Siro, per essere il più vicini possibili al palco dove si esibirà il loro idolo.

Tutti gli ultimi record di Taylor Swift

Taylor Swift è stata l’artista più ascoltata al mondo su Spotify nel 2023, accumulando un totale di 26 miliardi di riproduzioni nell’ultimo anno;

Nell’agosto 2023, Taylor Swift è diventata la prima artista donna su Spotify a raggiungere i 100 milioni di ascoltatori mensili;

Grazie all’uscita del suo ultimo album nell’aprile 2024, “The Tortured Poets Department”, Taylor Swift è diventata l’artista con il maggior numero di riproduzioni in un solo giorno nella storia di Spotify;

Il 19 aprile 2024, “The Tortured Poets Department” è diventato il primo album nella storia di Spotify a superare i 300 milioni di ascolti in un solo giorno, raggiungendo il record di album più ascoltato in 24 ore;

Taylor Swift detiene ora i 3 album più ascoltati in un solo giorno nella storia globale di Spotify: “The Tortured Poets Department”, “Midnights” e “1989 (Taylor’s Version)”;

Il 22 aprile, “The Tortured Poets Department” è diventato l’album più ascoltato su Spotify in una sola settimana. Ad oggi, l’album ha superato il miliardo di riproduzioni dalla sua pubblicazione ed è il primo nella storia di Spotify a raggiungere un miliardo di riproduzioni in una sola settimana. Questo risultato è stato raggiunto già al quinto giorno dall’uscita, prima ancora che fosse completata l’intera settimana di riproduzione.

In Italia:

Le riproduzioni di Taylor Swift in Italia sono aumentate di oltre il 1000% dal 2018 al 2023 su Spotify;

Sono oltre 4 milioni a oggi le playlist create da utenti in Italia che includono tracce di Taylor Swift, mentre quasi 50mila playlist contengono i termini “Swift” o “Swiftie” nel titolo.

La scaletta di Taylor Swift, Eras Tour, 13 luglio 2024

Miss Americana & the Heartbreak Prince

Cruel Summer

The Man

You Need to Calm Down

Lover

Fearless

You Belong With Me

Love Story

Red

22

We Are Never Ever Getting Back Together

I Knew You Were Trouble

All Too Well

Speak Now

Enchanted

…Ready for It?

Delicate

Don’t Blame Me

Look What You Made Me Do

cardigan

betty

champagne problems

august

illicit affairs

my tears ricochet

marjorie

willow

Style

Blank Space

Shake It Off

Wildest Dreams

Bad Blood

Orario di inizio del concerto di Taylor Swift

Ecco gli orari utili per chi parteciperà al concerto della cantante. L’apertura dei cancelli di San Siro è fissata per il primo pomeriggio mentre l’inizio del concerto è previsto per le 18.30 con l’opening act dei Paramore. Dopo la loro performance della durata di circa 30 minuti, ci sarà l’ingresso sul palco di Taylor Swift, previsto intorno alle 19.15.

Quanto dura il concerto di Taylor Swift a San Siro?

La scaletta del concerto di Taylor Swift a Milano dell’ Eras Tour comprende 44 canzoni e il concerto dura circa tre ore e mezza. Include i pezzi più famosi e più amati della sua intera carriera discografica.

Come andare a San Siro e tornare dopo il concerto di Taylor Swift

Ecco le indicazioni su come arrivare allo Stadio San Siro a Milano in auto e con i mezzi.

In Auto

Da Milano Centro:

Prendi la circonvallazione interna (Viale Papiniano, Viale Misurata, Viale Ergisto Bezzi) fino a Piazza Piemonte.

Da Piazza Piemonte, segui Viale Scarampo e poi Via Filippo Turati.

Prosegui su Via Ippodromo e segui le indicazioni per lo Stadio San Siro.

Da fuori Milano (Autostrada A4):

Uscita Milano Certosa e segui le indicazioni per lo stadio.

Procedi su Viale Certosa e segui le indicazioni per lo Stadio San Siro.

Parcheggi: Ci sono diversi parcheggi intorno allo stadio, come il parcheggio di Piazzale dello Sport e il parcheggio di Via Tesio.

Con i Mezzi Pubblici

Metropolitana:

Prendi la Linea M5 (la linea lilla) e scendi alla fermata “San Siro Stadio”.

Alternativamente, puoi prendere la Linea M1 (la linea rossa) e scendere alla fermata “Lotto” e poi cambiare per la Linea M5.

Autobus e Tram:

Autobus:

Le linee 49, 78 e 64 passano nelle vicinanze dello stadio. Puoi scendere alla fermata “San Siro” o “Piazzale Axum”.

Tram: La linea 16 ha il capolinea proprio a “San Siro Stadio”.

Treni:

Se arrivi in treno alla Stazione Centrale di Milano, puoi prendere la metropolitana Linea M2 (verde) fino a “Cadorna”, cambiare per la Linea M1 (rossa) fino a “Lotto” e poi prendere la Linea M5 (lilla) fino a “San Siro Stadio”.

Per tornare dal concerto, ATM ha diramato un comunicato per assicurare il servizio oltre l’orario consueto.

Il comune di Milano ha stabilito un piano per la mobilità in occasione dei concerti. Le metropolitane M1 e M5 sono potenziate e aperte fino a tarda notte il 13 e 14 luglio”

Per chi deve parcheggiare: “Dal parcheggio di Molino Dorino usare la M1 e scendere a Lotto. Il parcheggio resta aperto fino alle 2 di notte. Da Lotto, gli ultimi treni M1 per tornare al parcheggio partono alle 00:06, 00:24, 00:43 Dai parcheggi di Lampugnano e Mi Stadio gli ingressi dello stadio si raggiungono facilmente” a piedi. Il parcheggio di Lampugnano resta aperto fino alle 2”

Dopo il concerto M1 “resta in servizio anche dopo il normale orario di chiusura, ma solo dalla stazione di Lotto verso Sesto. L’ultimo treno per Sesto parte da Lotto all’1 circa.